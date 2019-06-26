Футбол
Игрок сборной Египта исключен из команды за сексуальные домогательстваСпорт-Экспресс 09:34
Египетская модель Мерхан Келлер опубликовала скриншоты переписки с игроком и обвинила Варду в сексуальных домогательствах. Варда выступал за сборную Египта с 2015 года. Футболист провел за национальную команду 29 матчей, в которых забил один мяч.
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Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров
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Футболисты московского "Чертаново" разгромили старейший клуб мира английский "Шеффилд" в товарищеском матче, забив в его ворота семь безответных мячей.
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Президент США Дональд Трамп рассчитывает на позитивный диалог с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.
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