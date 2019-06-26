Футбол

Игрок сборной Египта исключен из команды за сексуальные домогательстваСпорт-Экспресс 09:34

Египетская модель Мерхан Келлер опубликовала скриншоты переписки с игроком и обвинила Варду в сексуальных домогательствах. Варда выступал за сборную Египта с 2015 года. Футболист провел за национальную команду 29 матчей, в которых забил один мяч.
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Футболист исключен из сборной Египта из-за сексуальных домогательств

Газета.Ru13:21

Игрок сборной Египта отчислен из команды по ходу Кубка Африки. Он рассылал девушкам дикпики

Sport24.ru09:57

Футболист Варда изгнан из сборной Египта за сексуальные домогательства

РИА Новости09:55

Игрок исключён из сборной Египта за сексуальные домогательства через соцсети

Чемпионат10:07

Игрок сборной Египта исключен из команды за сексуальные домогательства

Спорт-Экспресс09:34

Хавбека Уарду выгнали из сборной Египта за сексуальные домогательства. Он отправлял девушкам свой пенис в WhatsApp

Sports.ru08:12

Игрок сборной Египта исключён из команды за аморальное поведение

Евро-футбол.ру08:01
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выбрала нового генерального секретаря организации, им стала представитель Хорватии Как сообщает в среду, 26 июня, ТАСС, Пейчинович-Бурич будет занимать этот пост в течение пяти лет.
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Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танца

В Брянске Советский районный суд оштрафовал жительницу города по новому закону о проявлении неуважения к обществу и власти в неприличной форме за танец у памятника Курган Бессмертия.
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Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго

Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
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ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
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Генеральный директор «Магнита» ушла с должности

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В центре Энгельса горит рынок «Изобильный»

Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.
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В Грузии остается 930 организованных туристов из России

В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.
Обновлено в 13:33
Происшествия

В Москве арестовали серийного отравителя

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С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы

Обновлено в 04:23
Экономика

Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров

С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено в 09:21
Общество

В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Красноярским выпускникам подарили необычный торт с их фотографиями. Фото кондитерского изделия очень быстро разлетелось по социальным сетям.
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Врачи запрещают допрашивать сына Соколова по делу об убийстве матери

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Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
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Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом

Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
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Футболисты «Чертаново» забили «Шеффилду» семь безответных мячей

Футболисты московского "Чертаново" разгромили старейший клуб мира английский "Шеффилд" в товарищеском матче, забив в его ворота семь безответных мячей.
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Провал миссии Science

Баккер и соавторы обратились к авторам исследования 2008 года и получили изображения, которые фигурировали в оригинальной работе.
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Сжатые льдом водоносные горизонты могут создать землетрясения

По мере охлаждения Марса граница между замерзшей землей и жидкой водой в водоносных горизонтах движется вниз.
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Два саратовских изобретения вошли в российский Топ-100

Роспатент подвел итоги 2018 г. и выбрал 100 лучших из более чем 35 тыс. отечественных изобретений.
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Политика

Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос в прокуратуру

Военная прокуратура вызвала на допрос пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель.
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Водителей начнут лишать прав за нечитаемые номера

Российских водителей смогут лишать прав за умышленное загрязнение автомобильных номеров.
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В Крыму утонули двое российских десантников

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Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
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Трамп рассчитывает на «очень хороший разговор» с Путиным в Осаке

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на позитивный диалог с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.
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Амр Варда
Египетский футболист
Египетский футболист, полузащитник греческого клуба ПАОК и сборной Египта.
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