Футбол

Игрок сборной Бразилии посоветовал Месси научиться проигрыватьМК-Спорт 02:55

Защитник сборной Бразилии по футболу Маркиньос прокомментировал высказывания капитана сборной Аргентины Лионеля Месси о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Слова игрока приводит Sky Sports Brazil.
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Маркиньос: «Месси не говорил о коррупции, когда судьи ошибались в пользу „Барселоны“ и Аргентины»

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Маркиньюс: «Месси не говорил о коррупции, когда ошибались в пользу „Барселоны“»

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Маркиньос посоветовал Месси научиться проигрывать

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Маркиньос: «Месси должен уметь проигрывать»

Sportbox.RUвчера в 23:32
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Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
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Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось

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Например, в 2017 году стоимость одного балла составляла 78,58 ₽. Значит, оформивший пенсию с 1 апреля до 31 декабря 2017 года получит прибавку в размере 235,74 ₽. Для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, она будет чуть выше: балл равнялся 81,49 ₽, прибавка составит 244,47 ₽. Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2019 году, получат прибавку в 2020.
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Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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