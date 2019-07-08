Футбол
Игрок сборной Бразилии посоветовал Месси научиться проигрыватьМК-Спорт 02:55
Защитник сборной Бразилии по футболу Маркиньос прокомментировал высказывания капитана сборной Аргентины Лионеля Месси о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Слова игрока приводит Sky Sports Brazil.
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Политика
Иран превысил уровень обогащения урана
Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана.
Обновлено в 05:14
Политика
На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией
В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено в 08:14
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Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию данных Росстата ЦБ
«Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Обновлено в 08:19
Политика
Толстой сравнил руководство ПА ОБСЕ с карточными шулерами
«Руководство ПА ОБСЕ ведет себя как карточные шулеры», — заявил он.
Обновлено в 08:42
Политика
Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»
Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 08:33
Авто
УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор
Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
Обновлено в 04:35
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Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
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Культура
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Боярд", которая будет транслироваться на СТС.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Политика
Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками
Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
Обновлено 06 июля в 04:20
Политика
Украинского вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина — ЕС
Украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС, проходящий в Киеве.
Обновлено в 08:19
Политика
Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана
Обновлено в 08:05
Политика
В Кремле назвали оскорбление Путина в эфире «Рустави 2» неприемлемым
В Кремле считают неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшее в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", отмечают, что все руководство Грузии осудило выходку, недостойную народа этой страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Политика
Медведев пошутил по поводу отсутствия вице-премьеров на совещании
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил по поводу отсутствия у него на совещании нескольких вице-премьеров.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 23, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:32
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа поднимут пенсию
Например, в 2017 году стоимость одного балла составляла 78,58 ₽. Значит, оформивший пенсию с 1 апреля до 31 декабря 2017 года получит прибавку в размере 235,74 ₽. Для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, она будет чуть выше: балл равнялся 81,49 ₽, прибавка составит 244,47 ₽. Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2019 году, получат прибавку в 2020.
Обновлено в 08:45
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»
Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Поклонская ответила Зеленскому, «чей Крым»
Обновлено в 07:54
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Политика
Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах Грузии
Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах в Батуми, Кутаиси, и районе Кахетия после отмены полетов российских авиакомпаний в Грузию, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 04:56
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Политика
Путин назначил Евкурова замминистра обороны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:57
Политика
Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе
Депутат Госдумы России и космонавт Елена Серова сообщила, что она с борта Международной космической станции наблюдала за бомбежками на востоке Украины.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину
Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.
Обновлено в 07:39
Общество
Россияне сегодня отмечают День семьи, любви и верности
Обновлено вчера в 23:11