Футбол
Месси раскритиковал арбитров матча Бразилия — АргентинаREGNUM 03:37
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковал арбитров полуфинального матча Кубка Америки со сборной Бразилии.
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Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
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Как заметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), инициатива мэра Антальи вызывает много вопросов, поскольку "в условиях повышения цен на отдых в Турции делать такие заявления следует с большой осторожностью, чтобы не отпугнуть туристов".
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Японский седан Toyota Camry – самый востребованный автомобиль в России в ценовой категории от 1,5 до 2 млн рублей по итогам 5 месяцев 2019 года.
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Появилась фотография экипажа российского глубоководного аппарата, известного как «Лошарик».
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В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.
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Армия и оружие
Боевые корабли НАТО вошли в Черное море
В Черное море вошли несколько боевых кораблей НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
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«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
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У пикапа Toyota Hilux появилась новая топ-версия
Год назад на российский рынок вышел пикап Toyota Hilux Exclusive — самая дорогая и богатая версия модели.
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие
Уралвагонзавод модернизировал пушку для «Арматы»
Уралвагонзавод завершил модернизацию пушки для танка «Армата», говорится в отчете предприятия за 2018 год (.pdf).
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Актер Никита Ефремов, самый молодой представитель известной актерской династии Ефремовых, и экс-ведущая программы «Орел и решка» Мария Ивакова перестали скрывать свои отношения.
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Петербург окажет помощь семьям погибших подводников
Власти Петербурга приняли решение об оказании помощи родным и близким офицеров-подводников, погибших в понедельник на борту исследовательского глубоководного аппарата.
Обновлено в 05:39
Наука
Возле древней пирамиды в Египте археологи нашли десятки странных мумий
Польские археологи обнаружили в Египте несколько десятков необычных мумий.
Обновлено вчера в 21:22
Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
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HP, Dell, Microsoft и Amazon могут перенести производство из Китая
HP и Dell, которые совместно контролируют около 40% рынка, хотят перенести до 30% мощностей в сегменте производства ноутбуков, при этом руководство HP думает над созданием новой цепи поставок в Тайване или Таиланде.
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Почти 60 жителей села Покатеево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса.
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Происшествия
Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»
Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».
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Как проходят первые дни Панарина в «Рейнджерс»
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«Балтика» расторгла контракт с Дядюном
«Балтика» и нападающий Владимир Дядюн расторгли контракт по соглашению сторон.
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Политика
Депутаты выбрали мэра города Иваново
Действующий мэр Владимир Шарыпов и заместитель главы города по социальным вопросам Владимир Пигута 1 июля прошли первый конкурсный отбор.
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Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
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Первое полнометражное продолжение сериала о полицейском с Рублевки вышло в 2018 году.
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Минтранс: Внедрение «Платона» на региональных дорогах обсуждается
Регионы высказывают предложения о распространении на наиболее загруженные магистрали местного значения системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон".
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