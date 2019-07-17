Футбол

Игрок молодежной сборной России подписал контракт с клубом из ИспанииМатч ТВ 16:49

Защитник сборной России (U-20) Роман Тугаринов подписал контракт с резервной командой «Эспаньола». Соглашение 19-летнего защитника с «Эспаньолом В» рассчитано на три года.
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Защитник юношеской сборной России подписал контракт с клубом из Испании

Sport24.ru20:22

Защитник молодежной сборной России подписал контракт с «Эспаньолом В»

РИА Новости16:13

Защитник юношеской сборной России стал игроком «Эспаньола» Б

Чемпионат21:10

Футболист сборной России перешел испанский клуб

Газета.Ru17:25

Игрок молодежной сборной России подписал контракт с клубом из Испании

Sportbox.RU16:49

Игрок молодежной сборной России подписал контракт с клубом из Испании

Матч ТВ16:49

Экс-защитник «Барселоны» Тугаринов перешел в «Эспаньол»

Спорт-Экспресс21:46
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 22:52, Вашингтон
Наука

Самки млекопитающих убили чужих детей ради статуса и ресурсов

Обновлено в 04:16
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Экономика

Оптовая цена на сахар в России рекордно упала

Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 05:33
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика

В сенате США раскритиковали Facebook из-за запуска криптовалюты

Законодатели от Демократической и Республиканской партий на слушаниях в сенате во вторник, 16 июля, назвали план Facebook запустить собственную криптовалюту «безумным» и «бредовым», передает Reuters.
Обновлено в 21:22
Политика

Киев предупреждает жителей Украины об опасности отдыха в Крыму

"Ежедневно границу с Крымом пересекают от 8000 до 10000 граждан Украины, большинство из которых сталкивается с нарушением прав человека при проверке документов сотрудниками ФСБ и пограничной службы России", - заявил он, добавив, что проверки длятся часами.
Обновлено в 20:07
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Здоровье

Около трех тысяч югорчан пострадали от укусов клещей с начала сезона

С начала сезона за медицинской помощью в больницы Югры обратились 2975 человек.
Обновлено в 05:41
Экономика

Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июне

Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства: годовой прирост показателя в июне составил 3,3% против 0,9% в мае, следует из данных госстатистики.
Обновлено в 12:10
Политика

Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США

"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
Обновлено в 17:14
Политика

Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле

Глава Следственного комитета предложил вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества коррупционеров.
Обновлено в 13:15
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Зарплату рядовым и сержантам ВС РФ существенно поднимут с 1 сентября

Служащие по контракту в Вооруженных силах России сержанты и рядовые получат существенную прибавку к зарплате.
Обновлено в 20:33
Происшествия

На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз

Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 10:15
Политика

В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35

Примерно 30 единиц истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства, изначально предназначенных для Турции, можно предложить уже существующим или потенциальным заказчикам, пишет Defense One.
Обновлено в 17:34
Кино

«Игра престолов» побила рекорд по номинациям на премию «Эмми»

Сериал "Игра престолов" включена в рекордные 32 номинации американской телевизионной премии "Эмми" 2019 года, передает Associated Press.
Обновлено в 14:05
Политика

США хотят обеспечивать безопасность в Персидском и Оманском заливах

Ранее Хук сообщил, что США намерены представить инициативу по противодействию угрозам "свободе судоходства в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе".
Обновлено в 11:58
Происшествия

В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
Здоровье

Медики назвали две новые причины появления рака

Ранее Минздрав РФ назвал наиболее распространенным онкологическим заболеванием в России рак кожи.
Обновлено в 08:17
Космос

Роскосмос усомнился в безопасности кораблей Crew Dragon и Starliner

У Роскосмоса есть сомнения по поводу безопасности полетов на американских аппаратах Starliner и Crew Dragon, об этом заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Обновлено в 12:13
Экономика

Российские пенсионеры отказались копить на старость

На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму

Обновлено в 17:15
Наука

В Израиле создали «машину Рамануджана»

Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено в 07:34
Авто

Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП

Автоконцерн УАЗ представило первое официальное фото «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 05:53
Футбол

«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено в 16:49
Политика

Конгресс США принял санкции против госдолга России

Как отметил один из авторов поправки о санкциях против госдолга РФ, демократ Брэдли Шерман, эта мера «посылает четкий сигнал президенту России Владимиру Путину».
Обновлено 13 июля в 22:29
Политика

Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане

Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено вчера в 22:25
Финансы

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено в 21:00
Происшествия

В Канаде при крушении гидросамолёта погибли три человека

В Канаде в результате крушения одномоторного гидросамолёта погибли три человека, ещё четверо пропали без вести.
Обновлено в 16:03
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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Эспаньол
Испанский футбольный клуб
Футбольный клуб из города Барселона, в одноимённой провинции Испании. «Эспаньол» является первым в стране футбольным клубом, созданным исключительно испанцами, в ответ на основание иностранцами «Барселоны». Название «Espanyol», и означающее «испанский», было выбрано, чтобы подчеркнуть испанское происхождение. «Эспаньол» является шестым футбольным клубом по суммарному количеству очков, набранных в Примере.
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