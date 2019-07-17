Футбол
Игрок молодежной сборной России подписал контракт с клубом из ИспанииМатч ТВ вчера в 16:49
Защитник сборной России (U-20) Роман Тугаринов подписал контракт с резервной командой «Эспаньола». Соглашение 19-летнего защитника с «Эспаньолом В» рассчитано на три года.
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Происшествия
Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Обновлено вчера в 19:23
Армия и оружие
The National Interest оценил возможности С-500
Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
Обновлено вчера в 13:25
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США
Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:30
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Правительство собирается продлить заморозку накопительной части пенсии
В России предложили продлить заморозку накопительной части пенсии.
Обновлено вчера в 04:26
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Политика
Вице-премьер Италии заявил, что украинцы готовили на него покушение
Вице-премьер Италии, совмещающий должность министра МВД - Маттео Сальвини - заявил сегодня в интервью телеканалу Rai, что спецслужбами Италии идентифицирована группа украинцев, которые готовили покушение на него.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Кино
Скончалась актриса Ольга Вяликова
Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
ЕС потребовал от России признать вину за крушение МН17
Совет Евросоюза (ЕС) принял декларацию, призывающую российскую сторону взять на себя ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
Нижний Новгород вошел в сотню самых безопасных городов мира
Исследовательский сервис Numbeo опубликовал рейтинг опасности городов мира. Нижний Новгород вошел в сотню самых безопасных.
Обновлено в 00:45
Шоу-бизнес
Николь Кидман поделилась интересным секретом своей молодости
Николь Кидман недавно рассказала о своем секрете молодости. Все, конечно, ждали исповеди и пластике и инъекциях, но не случилось.
Обновлено вчера в 18:00
Космос
Специалисты находятся в поисках недорогого способа продвижения малых спутников
Небольшой размер и относительно низкая стоимость сделали CubeSats популярным выбором для коммерческих запусков в последние годы.
Обновлено вчера в 08:22
Космос
Прототип лунохода Тойоты будет сделан из серийного автомобиля
Официально объявлено: опытный образец «будет модифицированной версией стандартного серийного автомобиля».
Обновлено вчера в 03:43
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Обновлено вчера в 12:48
Политика
Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено вчера в 19:36
Общество
Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение
Обновлено вчера в 01:34
Политика
В ООН обеспокоились законом о госязыке на Украине
Резонансный украинский закон о государственном языке во вторник был вынесен на обсуждение Совета Безопасности ООН.
Обновлено вчера в 15:04
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие
Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте
Обновлено вчера в 23:02
Спорт
Российские синхронистки завоевали «золото» на чемпионате мира
В корейском городе Кванджу проходит чемпионат мира по водным видам спорта, который завершится 28 июля.
Обновлено в 01:28
Экономика
Дизайн с фантазией: урбанистов призвали прогнозировать будущее
Во время общения с экспертами Дмитрий Медведев призвал архитекторов предвидеть, что потребуется населенным пунктам в будущем.
Обновлено вчера в 13:15
Футбол
Краневиттер заявил, что хочет уйти из «Зенита»
Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что хочет сменить клуб до конца летнего трансферного окна.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Мужчина искупался в море и умер
В прибрежном городе Дестин, штат Флорида, мужчина заразился в море смертоносной бактерией и умер. Об этом сообщает таблоид Metro.
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие
Партнеры России по ВТС продолжили закупать оружие вопреки санкциям
Ряд российских партнеров по военно-техническому сотрудничеству задерживали выплаты по контрактам из-за санкций, но теперь долг уменьшился, и экономические ограничения не мешают закупать российское оружие, сообщил информированный источник.
Обновлено в 01:23
Футбол
Футболист Гризманн сравнил Месси с баскетболистом Джеймсом
Нападающий каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн, который недавно перешёл из мадридского «Атлетико», поделился мнением о лидере сине-гранатовых Лионеле Месси.
Обновлено в 01:51
ЖКХ
В России разрабатывают новую схему оплаты за вывоз мусора
Тариф на оплату коммунальной услуги «Вывоз твёрдых бытовых отходов» могут поставить в зависимость от количества контейнеров, установленных на площадках по сбору мусора.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32