Футбол

Игрок молодежной сборной России подписал контракт с клубом из ИспанииМатч ТВ вчера в 16:49

Защитник сборной России (U-20) Роман Тугаринов подписал контракт с резервной командой «Эспаньола». Соглашение 19-летнего защитника с «Эспаньолом В» рассчитано на три года.
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Игрок молодежной сборной России подписал контракт с клубом из Испании

Sportbox.RUвчера в 16:49

Экс-защитник «Барселоны» Тугаринов перешел в «Эспаньол»

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Футболист сборной России перешел в испанский клуб

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Sport24.ruвчера в 20:22

Игрок молодежной сборной России подписал контракт с клубом из Испании

Матч ТВвчера в 16:49

Защитник молодежной сборной России подписал контракт с «Эспаньолом В»

РИА Новостивчера в 16:13
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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