Футбол
Игрок молодежной сборной России подписал контракт с клубом из ИспанииМатч ТВ вчера в 16:49
Защитник сборной России (U-20) Роман Тугаринов подписал контракт с резервной командой «Эспаньола». Соглашение 19-летнего защитника с «Эспаньолом В» рассчитано на три года.
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Игры
Вышел новый трейлер Borderlands 3
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Армия и оружие
Первые летные испытания МС-21 с двигателями ПД-14 пройдут в 2020 году
Первые летные испытания российского самолета MC-21, оснащенного отечественными двигателями ПД-14, начнутся в 2020 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Обновлено вчера в 10:42
Политика
Володин представил свои предложения об изменении Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Экономика
Ориентир по индексу Мосбиржи - 2700-2770 пунктов
Вчера рынок восстановился после утреннего падения на фоне роста цен на нефть и публикации благоприятной отчетности JPM, Goldman Sachs и Wells Fargo, а также выхода позитивной статистики макроэкономики США.
Обновлено в 01:50
Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Гаджеты
Apple может вернуться к радужному логотипу
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Политика
ООН и ОБСЕ обеспокоились законом о госязыке на Украине
Представители ООН и ОБСЕ выразили обеспокоенность по поводу вступившего в силу на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 13:21
Кино
«Игра престолов» установила рекорд по номинациям на «Эмми»
«Игра престолов» серии HBO побила рекорд по количеству номинаций на премию «Эмми».
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Здоровье
Медики назвали две малоизвестные причины появления рака
Ранее сообщалось, что французские учёные нашли взаимосвязь между потреблением сладких напитков и возникновением онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Кино
«Детектив Пикачу» стал самой кассовой экранизацией видеоигры в истории
Успех «Детектива Пикачу», в итоге обогнавшего «Варкрафт», вряд ли удивит тех, кто пристально следил за бокс-офисом картины: первой свой рекорд фильм поставил ещё во время дебютной недели прокат, продемонстрировав лучший старт среди видеоигровых адаптаций - за первый уик-энд он заработал $170 млн и обогнал «Tomb Raider: Лара Крофт».
Обновлено в 00:31
Политика
Лавров оценил, когда будет восстановлено авиасообщение с Грузией
Известно, что запрет носит временный характер - пока в Грузии не стабилизируется ситуация и отношения с Россией не вернутся к добрососедским.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
В Израиле назвали турецкие С-400 угрозой для ВВС США и НАТО
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Иранские военные отбуксировали поврежденный иностранный танкер
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Что известно о крушении MH17 над Донбассом через 5 лет после катастрофы
Пять лет назад в Донбассе потерпел крушение Boeing 777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли 298 человек.
Обновлено в 00:25
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Музыка
София Ротару оттолкнула фаната во время концерта
Некоторые поклонники звезды говорят, что в последнее время Ротару ведет себя несколько надменно — раньше, как отмечают фанаты, она не позволяла себе отталкивать людей с цветами.
Обновлено в 03:16
Общество
Ливень подтопил улицы и социальные объекты в Благовещенске
В Благовещенске из-за обильных осадков 16 и 17 июля оказались подтопленными улицы, дворы и детские сады, медучреждения и магазины.
Обновлено в 02:14
Финансы
Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке
Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 15 по 21 июля
В отношениях с родственниками будьте сдержанны, даже если захочется дать волю эмоциям.
Обновлено 14 июля в 00:34
Шоу-бизнес
Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале
Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы
Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Лунное затмение было видно почти во всех частях света
Обновлено в 00:09