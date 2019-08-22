Футбол

Игрок курского «Авангарда» избежал наказания за допингKurskcity.ru 03:24

Завершено разбирательство дела о положительной допинг-пробе полузащитника курского «Авангарда» Дмитрия Коробова.
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Игрок «Авангарда» избежал наказания за нарушение антидопинговых правил

Спорт-Экспресс06:43

Игрок курского «Авангарда» избежал наказания за допинг

Kurskcity.ru03:24

Пойманный на допинге российский футболист избежал наказания

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Футболист «Авангарда» Коробов избежал наказания за нарушение антидопинговых правил

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Пойманный на допинге российский футболист избежал наказания

Sportbox.RU06:42

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46ТВвчера в 10:50

Игрок курского «Авангарда» оправдан по допинговому делу

Друг для друга (Курск)вчера в 09:55
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Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.
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Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по инициативе Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сирийское урегулирование.
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Скончался заслуженный артист России Виктор Власов

Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
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У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения

По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды и поверхности тела.
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Английский "Манчестер Сити" выпустил лимитированную экипировку, посвященную ЛГБТ-сообществу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на испытания в море

Как сообщает 23 августа пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь» судно уже ушло на заключительный этап заводских испытаний.
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Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними

Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
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Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
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Росстат определил регионы с самыми богатыми чиновниками

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Росгвардия попросила право использовать здания для боевых задач

Росгвардия предлагает обязать региональные и муниципальные власти предоставлять ей здания, помещения, сооружения и земельные участки на период подготовки и выполнения служебно-боевых задач.
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ФСБ задержала группу финансировавших ИГ экстремистов

Сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки в Калужской области, отправлявшей деньги террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) в Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу введения в России четырехдневной рабочей недели.
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В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть

Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
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Вашингтон официально отказал Турции в продаже комплексов ЗРК Patriot

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