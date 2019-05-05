Футбол
Игрок «Зенита» устроил дебош при сдаче допинг-тестаSport.ru 07:43
Телеграм-канал "Мутко против" сообщил о том, что сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович не хотел сдавать допинг-тест перед игрой с "Динамо". РУСАДА требует наказать игрока.
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РУСАДА хочет наказать Ивановича – серб отказывался сдать допинг-тест перед игрой с «Динамо»
Спорт день за днем08:29
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:49, Ашберн
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