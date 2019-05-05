Футбол

Игрок «Зенита» устроил дебош при сдаче допинг-тестаSport.ru 07:43

Телеграм-канал "Мутко против" сообщил о том, что сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович не хотел сдавать допинг-тест перед игрой с "Динамо". РУСАДА требует наказать игрока.
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СМИ: капитан «Зенита» вступил в конфликт с допинг-офицером

Газета.Ru09:38

СМИ: Иванович устроил скандал во время теста на допинг

Soccer.ru07:39

РУСАДА хочет наказать Ивановича – серб отказывался сдать допинг-тест перед игрой с «Динамо»

Спорт день за днем08:29

Источник: Иванович устроил дебош при сдаче допинг-тест, РУСАДА требует от «Зенита» наказания

Спорт-Экспресс07:14

РУСАДА и «Зенит» урегулировали ситуацию с поведением Ивановича во время допинг-теста

Sport24.ru08:42

РУСАДА хочет наказать защитника «Зенита» за неповиновение допинг-офицерам

Нева Спорт07:23

Игрок «Зенита» устроил дебош при сдаче допинг-теста

Sport.ru07:43
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Игры

UBOAT — Симулятор окупился всего за час

Обновлено в 04:00
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
Обновлено в 07:46
Политика

В Германии назвали Россию сверхдержавой

По мнению автора, после всех «крушений», пережитых за последние сто лет, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки».
Обновлено в 08:22
Политика

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 04:53
Авто

Концерн УАЗ показал забытый пикап «Сталкер»

Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Футбол

«Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России

Обновлено в 09:03
Происшествия

Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата

Обновлено в 09:10
Футбол

Боярский: «Спартак» будет там, где ему прикажет быть «Зенит»

Народный артист РСФСР и известный болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением относительно противостояния сине-бело-голубых с московским "Спартаком".
Обновлено в 09:17
Музыка

Обстрелы юга Израиля не помешали подготовке «Евровидения»

Обстрелы юга Израиля из сектора Газа не мешают подготовке международного конкурса «Евровидение», который должен пройти в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Обновлено в 09:32
Единоборства

Емельяненко ответил на вопрос о продолжении карьеры

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко пока не принял решение о продолжении своей карьеры, он будет обсуждать этот вопрос с президентом организации Bellator Скоттом Кокером.
Обновлено в 09:08
ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая

Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Футбол

Арсенал (Тула) — Локомотив 2:0

Обновлено вчера в 13:55
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Культура

СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:43
Происшествия

Два льва напали на работника зоопарка в Германии

Обновлено вчера в 11:56
Футбол

Жозе Моуринью может возглавить «Селтик»

Португальский тренер Жозе Моуринью может возобновить карьеру в "Селтики".
Обновлено в 09:36
Авто

В немецких СМИ высказались о перспективах Lada на европейском рынке

Как сообщает Российская Газета, в статье немецкого издания идет речь о перспективах современных моделей АвтоВАЗа на рынке Германии.
Обновлено в 09:19
Общество

ФСИН допустила проведение «Бессмертного полка» во всех колониях

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко допустил распространение акции «Бессмертный полк» на все колонии в стране; ранее стало известно, что на акцию памяти выйдут заключенные саратовской исправительной колонии.
Обновлено в 08:07
Общество

Омичи назвали свою реальную зарплату: сведения плачевны

Обновлено в 03:40
Общество

Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая

Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов.
Обновлено в 07:22
Футбол

«ВТБ Арена» может стать лучшим спортивным объектом мира этого года

Стадион московского футбольного клуба Динамо «ВТБ-Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» стал одним из шести претендентов TheStadiumBusiness Awards на звание «Лучший спортивный объект года», сообщает 5 мая пресс-служба премии.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Уфе на канатной дороге застряли семь пассажиров

Обновлено в 06:42
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Обновлено в 07:04
Здоровье

Длительная боль в животе может указывать на рак кишечника

Ученые утверждают, что длительная боль в районе живота может быть признаком развития рака кишечника.
Обновлено в 02:30
Здоровье

Белгородке обещали вылечить рак за месяц и без операции

Как следовало из рекламы, хирургическое вмешательство, на котором настаивали в государственной клинике, было совсем не нужно, да и пациент после их процедуры возвращался к полноценной жизни чуть ли не через месяц.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

Обновлено в 04:18
Культура

Участники группы Queen стали богаче королевы Великобритании

Состояние всех действующих членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 04:16
Политика

Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных

"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
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Бранислав Иванович
Сербский футболист
Сербский футболист, защитник, вице-капитан петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной Сербии. 14 ноября 2017 года провёл свой 100 матч за сборную Сербии по футболу. Один из лучших и результативных защитников в истории «Челси», Английской Премьер-лиги и в истории сборной Сербии.
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