Футбол

Игрок «Зенита» устроил дебош при сдаче допинг-тестаSport.ru 07:43

Телеграм-канал "Мутко против" сообщил о том, что сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович не хотел сдавать допинг-тест перед игрой с "Динамо". РУСАДА требует наказать игрока.
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СМИ: Иванович устроил скандал во время теста на допинг

Soccer.ru07:39

Игрок «Зенита» устроил дебош при сдаче допинг-теста

Sport.ru07:43

РУСАДА хочет наказать защитника «Зенита» за неповиновение допинг-офицерам

Нева Спорт07:23

Источник: Иванович устроил дебош при сдаче допинг-тест, РУСАДА требует от «Зенита» наказания

Спорт-Экспресс07:14

Глава РУСАДА: «Проверяем информацию о поведении игрока „Зенита“ во время сдачи допинг-теста»

Sport24.ru08:01

СМИ: РУСАДА требует наказать Ивановича за «бунт» во время сдачи допинг-теста

LiveSport.ru07:55

Бранислав Иванович устроил бунт во время сдачи допинг-теста – РУСАДА требует от «Зенита» жестко наказать игрока

Евро-футбол.ру07:31
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
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Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II

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Renault представил обновленные фургоны Renault Master и Trafic

Французская компания показала новые версии малотоннажных фургонов Master и Trafic.
Обновлено в 03:51
Общество

В России стали чаще штрафовать за нацистскую символику

Как пишет ТАСС, рост оштрафованных по данной статье произошёл после того, как в конце 2012 года норму дополнили: помимо ответственности за демонстрацию атрибутики фашистской Германии, она теперь предусматривает наказание и за символику организаций, признанных в России экстремистскими.
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Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Калифорнию

Герцог и герцогиня Сассекские намерены переехать в Калифорнию после рождения ребенка.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Бритни Спирс прошла на руках в купальнике

Обновлено вчера в 15:36
Происшествия

В России за взятки осудили почти 6 тысяч человек

За получение взяток на сумму свыше 10 тысяч рублей были осуждены 2167 человек. Из них реальный срок получили 446 осужденных.
Обновлено в 05:41
Космос

Ученые нашли следы звезды, обнаруженные 2 тыс лет назад в Китае

Обновлено в 02:02
Игры

UBOAT — Симулятор окупился всего за час

Обновлено в 04:00
Политика

Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях

Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.
Обновлено в 07:55
Религия

5-го мая православные отмечают Красную горку

Согласно преданию, праздник Красной горки посвящен воспоминанию явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения.
Обновлено в 06:58
Общество

Омичи назвали свою реальную зарплату: сведения плачевны

Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Владимир Машков уговорил дочь Марию уйти от первого мужа

Обновлено в 05:36
Армия и оружие

Армия Израиля зафиксировала пуски 150 ракет из сектора Газа

Боевики за сутки выпустили 150 ракет из сектора Газа в сторону Израиля.
Обновлено вчера в 11:44
Авто

Эксперты назвали топ-5 летних лайфхаков для водителей

Обновлено в 03:59
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

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Политика

Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных

"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Общество

Расплатившихся должников не сразу выпустят из страны

Накануне сезона отпусков и летнего отдыха в российской службе судебных приставов (ФССП) напомнили о необходимости погасить все долги перед выездом из страны.
Обновлено в 04:57
Футбол

Михаил Боярский: Мы – чемпионы, а «Спартак» всегда будет там, где «Зенит» прикажет

Хочу поздравить всех игроков Зенита и, конечно, главного тренера команды Сергея Семака.
Обновлено в 06:38
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

Обновлено в 04:18
Кино

Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»

Американский писатель, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин сообщил о подготовке спин-оффов сериала «Игры престолов».
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Политика

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Обновлено в 07:04
Происшествия

В Курганской области женщина погибла из-за природного пожара

Обновлено в 06:10
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Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
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Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
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Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома.
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Эксперты составили топ-5 самых ожидаемых автоновинок в России

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Бранислав Иванович
Сербский футболист
Сербский футболист, защитник, вице-капитан петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной Сербии. 14 ноября 2017 года провёл свой 100 матч за сборную Сербии по футболу. Один из лучших и результативных защитников в истории «Челси», Английской Премьер-лиги и в истории сборной Сербии.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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