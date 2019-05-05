Футбол
Игрок «Зенита» устроил дебош при сдаче допинг-тестаSport.ru 07:43
Телеграм-канал "Мутко против" сообщил о том, что сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович не хотел сдавать допинг-тест перед игрой с "Динамо". РУСАДА требует наказать игрока.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Культура
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Обновлено в 03:41
Авто
Renault представил обновленные фургоны Renault Master и Trafic
Французская компания показала новые версии малотоннажных фургонов Master и Trafic.
Обновлено в 03:51
Общество
В России стали чаще штрафовать за нацистскую символику
Как пишет ТАСС, рост оштрафованных по данной статье произошёл после того, как в конце 2012 года норму дополнили: помимо ответственности за демонстрацию атрибутики фашистской Германии, она теперь предусматривает наказание и за символику организаций, признанных в России экстремистскими.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Калифорнию
Герцог и герцогиня Сассекские намерены переехать в Калифорнию после рождения ребенка.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Бритни Спирс прошла на руках в купальнике
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
В России за взятки осудили почти 6 тысяч человек
За получение взяток на сумму свыше 10 тысяч рублей были осуждены 2167 человек. Из них реальный срок получили 446 осужденных.
Обновлено в 05:41
Игры
UBOAT — Симулятор окупился всего за час
Обновлено в 04:00
Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.
Обновлено в 07:55
Религия
5-го мая православные отмечают Красную горку
Согласно преданию, праздник Красной горки посвящен воспоминанию явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения.
Обновлено в 06:58
Общество
Омичи назвали свою реальную зарплату: сведения плачевны
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Владимир Машков уговорил дочь Марию уйти от первого мужа
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Армия Израиля зафиксировала пуски 150 ракет из сектора Газа
Боевики за сутки выпустили 150 ракет из сектора Газа в сторону Израиля.
Обновлено вчера в 11:44
Авто
Эксперты назвали топ-5 летних лайфхаков для водителей
Обновлено в 03:59
Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Общество
Расплатившихся должников не сразу выпустят из страны
Накануне сезона отпусков и летнего отдыха в российской службе судебных приставов (ФССП) напомнили о необходимости погасить все долги перед выездом из страны.
Обновлено в 04:57
Футбол
Михаил Боярский: Мы – чемпионы, а «Спартак» всегда будет там, где «Зенит» прикажет
Хочу поздравить всех игроков Зенита и, конечно, главного тренера команды Сергея Семака.
Обновлено в 06:38
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Кино
Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»
Американский писатель, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин сообщил о подготовке спин-оффов сериала «Игры престолов».
Обновлено в 03:14
Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Общество
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома.
Обновлено в 07:38
Авто
Эксперты составили топ-5 самых ожидаемых автоновинок в России
Эксперты назвали пять самых ожидаемых россиянами автомобилей, которые станут доступны для покупки в 2019 году.
Обновлено в 07:55
Общество
Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено 03 мая в 21:15