Футбол
Игрок «Зенита» Набиуллин перешел в «Сочи»Piter.tv 03:33
Свою карьеру 24-летний игрок начал в 2014 году. На протяжении трех лет он играл за казанский "Рубин". Также недавно в "Сочи" перешли Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов.
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