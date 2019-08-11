Футбол
Игрок «Зенита» Малком попал в арбитра мячом с 40 метровГазета.Ru вчера в 23:54
Во втором тайме во время паузы новичок сине-бело-голубых длинной передачей хотел доставить мяч к месту исполнения свободного удара, однако попал в грудь судье с 40 метров. Турбин в ответ показал бразильцу большой палец.
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«Зенит» показал, что произошло после того, как Малком попал мячом в судью в матче с «Динамо»
Спорт день за днем07:02
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:38, Вашингтон
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