Футбол
Игрок «Зенита» Малком попал в арбитра мячом с 40 метровГазета.Ru вчера в 23:54
Во втором тайме во время паузы новичок сине-бело-голубых длинной передачей хотел доставить мяч к месту исполнения свободного удара, однако попал в грудь судье с 40 метров. Турбин в ответ показал бразильцу большой палец.
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Малком отдавал пас Ракицкому, а попал в судью. Выражение лица арбитра бесценно
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