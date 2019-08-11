Футбол

Игрок «Зенита» Малком попал в арбитра мячом с 40 метровГазета.Ru вчера в 23:54

Во втором тайме во время паузы новичок сине-бело-голубых длинной передачей хотел доставить мяч к месту исполнения свободного удара, однако попал в грудь судье с 40 метров. Турбин в ответ показал бразильцу большой палец.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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