Во втором тайме во время паузы новичок сине-бело-голубых длинной передачей хотел доставить мяч к месту исполнения свободного удара, однако попал в грудь судье с 40 метров. Турбин в ответ показал бразильцу большой палец.

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Игрок «Зенита» Малком попал в арбитра мячом с 40 метров

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