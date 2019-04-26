Футбол

Игрок «Зенита» Эрнани: Продолжаю искать себя на поле78.ru 04:55

Зенит — Крылья Советов
28 апреля
в 09:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Бразилец считает, что обязательно продолжит и забивать за «Зенит». Как сообщалось ранее, в последнем туре «Зенит» обыграл на своём поле столичное «Динамо» со счётом 2:0. Очередная игра на «Газпром Арене» состоится 28 апреля.
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