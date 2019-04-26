Футбол

Игрок «Зенита» Эрнани: Продолжаю искать себя на поле78.ru 04:55

Зенит — Крылья Советов
28 апреля
в 09:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Бразилец считает, что обязательно продолжит и забивать за «Зенит». Как сообщалось ранее, в последнем туре «Зенит» обыграл на своём поле столичное «Динамо» со счётом 2:0. Очередная игра на «Газпром Арене» состоится 28 апреля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эрнани: надеюсь, еще появятся шансы проявить себя в «Зените»

Neva.Today06:34

Игрок «Зенита» Эрнани: Продолжаю искать себя на поле

78.ru04:55

Эрнани: «Эмоций сейчас чуть больше, чем в обычное время»

Матч ТВ04:31

Эрнани: в России у всех команд высокая мотивация

РИА Новости04:32

Эрнани: «„Зенит“ должен выйти на матч с „Крыльями“ с таким же настроем, как и на любую другую игру»

Sport24.ru04:15

Эрнани: «Нам надо сделать ещё один шажок к цели»

Петербургский дневник05:11

«Титул близок. Но мотивация у всех команд очень высока». Эрнани – о матче с «Крыльями Советов»

Спорт день за днем04:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Общество

Ликвидаторов аварии на ЧАЭС вспомнили в сквере Мужества

Обновлено в 05:51
Путешествия

Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду

Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Арест россиянки из-за антидепрессантов опровергли

Жительница Екатеринбурга Дарья Беляева, которая подозревается в контрабанде наркотиков из-за покупки в интернете польского антидепрессанта, не содержалась под стражей и изначально находилась под подпиской о невыезде.
Обновлено в 07:48
Общество

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Общество

В России выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии

Обновлено в 06:50
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Автоспорт

Формула-1. Этап в Баку прерван из-за аварии и сломанной мачты

Обновлено в 06:30
Армия и оружие

В Калининградской области развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

В Калининградской области военные разворачивают уникальный комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Мурманск-БН", сообщили "Известиям" в Главном штабе ВМФ.
Обновлено в 07:08
Политика

«Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне

"Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.
Обновлено вчера в 22:19
Шоу-бизнес

Внук Спартака Мишулина проиграл суд

Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.
Обновлено в 06:33
Здоровье

Утверждён новый порядок профосмотров и диспансеризации

Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России.
Обновлено в 07:53
Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Первоуральске на подростка обрушилась бетонная плита

В Первоуральске 25 апреля на 16-летнего подростка рухнула бетонная плита, когда он находился в полуразрушенном 2-этажном здании на ул. Первомая.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева снялась обнаженной

Актриса поделилась эффектным снимком, где она позирует на фоне поля тюльпанов.
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие

В ДНР сообщили о трех погибших за неделю из-за обстрелов

Три человека погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 07:07
Политика

Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшихся в пятницу переговоров обменялись подарками.
Обновлено в 03:32
Политика

Медведев исключил четверых украинцев из санкционного списка

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене специальных экономических мер, введённых ранее в отношении четверых граждан Украины.
Обновлено в 07:26
Транспорт

Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы

Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Итальянец попытался выйти из летящего самолёта

Житель Италии, летевший рейсом авиакомпании EasyJet из Лондона в Пизу, попытался открыть аварийный выход из самолёта на высоте девяти километров.
Обновлено в 07:56
Политика

В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.
Обновлено в 05:35
Политика

Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия

В США трехлетняя девочка спасла своего брата после смерти родителей

Обновлено в 07:10
Происшествия

В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда

Мужчину обвиняют в избиении начальницы поезда в Санкт-Петербурге, сообщает СК РФ в WhatsApp.
Обновлено в 06:47
Политика

СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана

Обновлено в 07:35
Авто

«АвтоВАЗ» обновил цены на семейство Lada Granta

Обновлено вчера в 04:50
Политика

Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины

Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Политика

Макрон предложил исключить из Шенгенской зоны некоторые страны

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил пересмотреть границы Шенгенской зоны. Об этом он сказал на большой пресс-конференции в Париже.
Обновлено вчера в 22:41
Авто

В Петербурге появился рейтинг Яндекса о проблемах автомобилистов

Рейтинг обращений за помощью возглавила проблема севшего аккумулятора. Потом идут — проколотые колеса и застревание машины в снегу.
Обновлено в 06:16
Политика

Жители Донбасса не получат пенсии от России

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик не смогут получать пенсии от России, пока не переедут на территорию РФ.
Обновлено в 04:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эрнани Азеведо Жуниор
Бразильский футболист
Бразильский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное