Футбол
Игрок «Зенита» Эрнани: Продолжаю искать себя на поле78.ru 04:55
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Полузащитник «Зенита» Эрнани рассказал журналистам о атмосфере в команде за два дня до домашнего матча с самарскими «Крыльями Советов», передаёт корреспондент 78.ru. По словам футболиста, он сам находится в хорошем настроении, много и плодотворно работает.
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