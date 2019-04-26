Игрок «Зенита» Эрнани: Продолжаю искать себя на поле78.ru 04:55

Полузащитник «Зенита» Эрнани рассказал журналистам о атмосфере в команде за два дня до домашнего матча с самарскими «Крыльями Советов», передаёт корреспондент 78.ru. По словам футболиста, он сам находится в хорошем настроении, много и плодотворно работает.

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Игрок «Зенита» Эрнани: Продолжаю искать себя на поле

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