Игрок «Зенита-2» Воробьев присоединился к основной команде на сборахSoccer.ru 13:27

Нападающий «Зенита»-2 Илья Воробьев прибыл в расположение основного состава команды, который находится на сборах в испанской Мурсии. 19-летний Воробьев перешел в "Зенит" прошлым летом.

Игрок «Зенита-2» Воробьев присоединился к основной команде на сборах

Общество Умер диктор Центрального телевидения Евгений Суслов Диктор Центрального телевидения, ведущий программ "Время" и "Голубой огонек" Евгений Суслов умер в пятницу в возрасте 81 года.

Происшествия В Черном море найден «Потерянный флот Гитлера» Турецкий морской инженер и дайвер Сельчук Колай нашел в Черном море три немецкие подводные лодки времен Второй Мировой войны.

Происшествия Генпрокуратура вновь проведет расследование гибели группы Дятлова Прокуроры Свердловской области в марте отправятся на Северный Урал, чтобы провести ряд экспертиз и попытаться выяснить причину гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году.

Кино Опубликован трейлер нового «Форсажа» Компания Universal Pictures выпустила трейлер новой части «Форсажа».

Происшествия В Кабо-Верде задержаны одиннадцать российских моряков Одиннадцать российских моряков задержаны властями Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков.

Происшествия В Буэнос-Айресе более 50 человек пострадали при пожаре в отеле В 30-этажном отеле в центре Буэнос-Айреса произошел пожар, в результате которого пострадали более 50 человек, передает TN.

Авто Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России Ford начал продажи в России спецверсии Focus, Kuga и Mondeo под названием «Ультра Комфорт».

Происшествия СМИ узнали о завершении расследования дела экс-сенатора от КЧР Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела против бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской республики (КЧР) Вячеслава Дерева.

Общество Сайт люксовых товаров ищет путешественника – зарплата 98 тыс. долларов Недавно на сайте появилась вакансия путешественника, который будет тестировать предметы роскоши. Зарплата оценена в 98 тыс. долларов.

Происшествия Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки "По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.

Авто Новому Kia Rio X-Line расширили внедорожный потенциал Другие варианты исполнения Kia Rio X-Line обладают дорожным просветом в 190 миллиметров. Минимальная цена кросса составляет 874 900 рублей.

Политика Парламент Кипра проголосовал за ужесточение выдачи «золотых паспортов» Парламент Кипра проголосовал за законопроект, ужесточающий выдачу так называемых «золотых паспортов» инвесторам, сообщает газета Cyprus Times.

Технологии Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в России Жестков попросил Генпрокуратуру через суд добиться блокировки на сайте iHerb информации о несертифицированных в России БАДах, а также удаления мобильного приложения магазина из AppStore и Google Play.

Происшествия Рэпер 6ix9ine признался в нескольких преступлениях Американский рэпер Даниэль Эрнандес, известный как 6ix9ine, на суде признал, что участвовал в преступной группировке Nine Trey.

Гаджеты Samsung случайно показал смартфон со складным экраном Компания Samsung случайно опубликовала видео, на котором «засветила» еще не вышедший смартфон со складным экраном.

Общество В Якутске школа отказалась принимать русскоязычных детей Национальная школа "Айыы Кыhата" в Якутске отказалась принимать на учебу детей, говорящих на русском языке.

Гаджеты Раскрыт способ взломать Wi-Fi с помощью лампочки Хакер из LimitedResults рассказал об уязвимости «умных» лампочек, которая позволяет узнать данные для подключения к Wi-Fi.

Общество Подсчитан ущерб для экономики России от злых начальников Российская экономика теряет около 2 миллиардов долларов ежегодно из-за грубых руководителей.

Происшествия Отец сенатора Арашукова арестован по делу о хищении газа Басманный суд Москвы арестовал на два месяца отца сенатора Арашукова по делу о создании организованной преступной группы и хищении газа на 30 млрд рублей.

Политика США запретили ученым участвовать в спонсируемых Россией программах Минэнерго США запретило своим сотрудникам и ученым участвовать в программах, спонсируемых рядом стран, включая Россию, Китай, КНДР, Иран, сообщил замминистра Дэн Бруллетт.