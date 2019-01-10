Футбол

Игрок «Вулверхэмптона» заявил о желании стать игроком «Спартака»
Sport24.ru
10:04

Полузащитник «Вулверхэмптона» Кристиан Герц прокомментировал информацию о желании «Спартака» подписать его.
Sport24.ru10:04

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Хавбек «Вулверхэмптона»: «Хотел бы стать игроком «Спартака»

Матч ТВ10:34

Хавбек «Вулверхэмптона»: «Хотел бы стать игроком «Спартака»

Sportbox.RU10:34

Хавбек «Вулверхэмптона» Герц: «Спартак»? Хотел бы перейти в такой великий клуб

Чемпионат09:31

Игрок «Вулверхэмптона» заявил о желании стать игроком «Спартака»

Sport24.ru10:04
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 11:01, Ашберн
Футбол

Кудряшов расторг контракт с «Рубином»

Обновлено в 10:08
Футбол

РФПЛ выдвинула Гинера, Федуна и Галицкого в состав исполкома РФС

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) выдвинула владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, президента столичного ЦСКА Евгения Гинера и президента "Краснодара" Сергея Галицкого в кандидаты в состав исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте лиги.
Обновлено в 06:31
Футбол

Ролан Гусев стал тренером в академии ЦСКА

Гусев выступал за ЦСКА с 2002 по 2007 год и вместе с командой стал 3-кратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.
Обновлено в 10:41
Футбол

Шикунов рассказал о приобретениях клуба

Обновлено в 06:12
Футбол

Зинченко забил первый гол за «Манчестер Сити»

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отметился первым голом за "горожан".
Обновлено вчера в 15:32
Футбол

Алекперов оказался основным акционером футбольного «Спартака»

Собственники московского "Спартака" в лице Вагита Алекперова и Леонида Федуна изменили структуру владения футбольным клубом.
Обновлено в 08:52
Футбол

Таиланд обыграл Бахрейн на Кубке Азии

Сборная Таиланда в матче группового турнира Кубка Азии обыграла команду Бахрейна (1:0). Единственный мяч на 58-й минуте забил полузащитник Чханатхип Сонгкрасин.
Обновлено в 08:01
Футбол

Андрей Тихонов провел переговоры с минским «Динамо»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов провел переговоры с минским «Динамо».
Обновлено в 07:17
Футбол

Кейлор Навас: «Вижу себя в „Реале“ на долгие годы»

Король Испании Филипп VI вручил сегодня голкиперу «Реала» Кейлору Навасу награду Iberoamericana Community Trophy.
Обновлено в 10:33
Футбол

Моуринью получил от «МЮ» 16,5 млн евро за расторжение контракта

Сумма неустойки составила 16,5 млн евро. После решения всех вопросов с манкунианцами специалист может возглавить новую команду.
Обновлено в 06:45
Футбол

«Бавария» хочет перехватить Рабьо у «Барселоны»

Обновлено в 08:27
Футбол

«Барселона» получила предложение арендовать Морату

Нападающий «Челси» Альваро Мората, скорее всего, покинет лондонский клуб на правах аренды в это зимнее трансферное окно, сообщает ESPN FC.
Обновлено в 09:45
Футбол

В воскресенье Рэмзи пройдет медобследование в «Ювентусе»

В воскресенье, 13 января, футболист пройдет медицинское обследование в туринском клубе.
Обновлено в 05:35
Футбол

Три пенальти позволили «Генгаму» выбить «ПСЖ» из Кубка лиги

Созвучный "Понтиви" клуб "Понтивьен" смог дважды поразить ворота клуба из высшей лиги Франции, но Нолан Ру и молодой Тюрам склонили чашу весов на сторону "Генгама" – 4:2. В четвертьфинале Кубка французской лиги соперник гораздо более серьёзный – "ПСЖ".
Обновлено вчера в 17:03
Футбол

Абель Эрнандес останется в ЦСКА

Обновлено в 03:24
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Английский профессиональный футбольный клуб из города Вулвергемптон, графство Западный Мидленд. Образован в 1877 году под названием «Сент-Люкс». Домашним стадионом клуба с 1889 года является «Молинью», в настоящее время вмещающий более 32 тысяч зрителей.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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