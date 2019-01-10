Футбол
Игрок «Вулверхэмптона» заявил о желании стать игроком «Спартака»
Игрок «Вулверхэмптона» заявил о желании стать игроком «Спартака»Sport24.ru10:04
Полузащитник «Вулверхэмптона» Кристиан Герц прокомментировал информацию о желании «Спартака» подписать его.
Sport24.ru10:04
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 11:01, Ашберн
Футбол
Кудряшов расторг контракт с «Рубином»
Обновлено в 10:08
Футбол
РФПЛ выдвинула Гинера, Федуна и Галицкого в состав исполкома РФС
Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) выдвинула владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, президента столичного ЦСКА Евгения Гинера и президента "Краснодара" Сергея Галицкого в кандидаты в состав исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте лиги.
Обновлено в 06:31
Футбол
Ролан Гусев стал тренером в академии ЦСКА
Гусев выступал за ЦСКА с 2002 по 2007 год и вместе с командой стал 3-кратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.
Обновлено в 10:41
Футбол
Шикунов рассказал о приобретениях клуба
Обновлено в 06:12
Футбол
Зинченко забил первый гол за «Манчестер Сити»
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отметился первым голом за "горожан".
Обновлено вчера в 15:32
Футбол
Алекперов оказался основным акционером футбольного «Спартака»
Собственники московского "Спартака" в лице Вагита Алекперова и Леонида Федуна изменили структуру владения футбольным клубом.
Обновлено в 08:52
Футбол
Таиланд обыграл Бахрейн на Кубке Азии
Сборная Таиланда в матче группового турнира Кубка Азии обыграла команду Бахрейна (1:0). Единственный мяч на 58-й минуте забил полузащитник Чханатхип Сонгкрасин.
Обновлено в 08:01
Футбол
Андрей Тихонов провел переговоры с минским «Динамо»
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов провел переговоры с минским «Динамо».
Обновлено в 07:17
Футбол
Кейлор Навас: «Вижу себя в „Реале“ на долгие годы»
Король Испании Филипп VI вручил сегодня голкиперу «Реала» Кейлору Навасу награду Iberoamericana Community Trophy.
Обновлено в 10:33
Футбол
Моуринью получил от «МЮ» 16,5 млн евро за расторжение контракта
Сумма неустойки составила 16,5 млн евро. После решения всех вопросов с манкунианцами специалист может возглавить новую команду.
Обновлено в 06:45
Футбол
«Бавария» хочет перехватить Рабьо у «Барселоны»
Обновлено в 08:27
Футбол
«Барселона» получила предложение арендовать Морату
Нападающий «Челси» Альваро Мората, скорее всего, покинет лондонский клуб на правах аренды в это зимнее трансферное окно, сообщает ESPN FC.
Обновлено в 09:45
Футбол
В воскресенье Рэмзи пройдет медобследование в «Ювентусе»
В воскресенье, 13 января, футболист пройдет медицинское обследование в туринском клубе.
Обновлено в 05:35
Футбол
Три пенальти позволили «Генгаму» выбить «ПСЖ» из Кубка лиги
Созвучный "Понтиви" клуб "Понтивьен" смог дважды поразить ворота клуба из высшей лиги Франции, но Нолан Ру и молодой Тюрам склонили чашу весов на сторону "Генгама" – 4:2. В четвертьфинале Кубка французской лиги соперник гораздо более серьёзный – "ПСЖ".
Обновлено вчера в 17:03
Футбол
Абель Эрнандес останется в ЦСКА
Обновлено в 03:24