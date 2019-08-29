Футбол
Sportbox.RUИгрок «Валенсии» выбыл на долгий срок из-за травмы
Защитник «Валенсии» Кристиано Пиччини получил травму во время тренировки команды. В заявлении клуба отмечается, что игрок получил перелом коленной чашечки и ожидает операции.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 03:13, Вашингтон
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 10 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,03 млн баррелей и на 23 августа составили 427,75 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
ТАСС вчера в 11:53
Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Космос
Новый российский скафандр «Сокол-М» показали на МАКС-2019
Актуальные Новости 27 августа в 10:47
Политика
Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.
Известия 02:22
Шоу-бизнес
Ольга Бузова может заняться пропагандой безопасного вождения
К пропаганде безопасного вождения предложили привлечь певицу Ольгу Бузову.
Quto.ru вчера в 10:33
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Общество
В Приморье из-за сильных дождей ввели режим ЧС
Из-за сильных дождей, обрушившихся на Владивосток и районы края, в Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Российская газета вчера в 23:22
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Технологии
Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Общество
Минпросвещения: школы могут ввести уроки Dota и FIFA
Ранее гендиректор Института развития интернета Сергей Петров предложил ввести в школах уроки по киберспорту, так как IT-индустрия нуждается в пополнении квалифицированными кадрами.
АБН 02:26
Транспорт
Глава ГИБДД предложил запретить перевозить детей на высокой скорости
Глава Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить перевозить детей на высокой скорости.
РБК вчера в 21:23
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Культура
В Париже умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй
Американская джазовая и соул певица Нэнси Холлоуэй скончалась в возрасте 86 лет в Париже.
РБК вчера в 17:17
Политика
Украинский суд освободил Кирилла Вышинского
Lenta.ru вчера в 06:28
Политика
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара купит российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщил телеканал Haberturk.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России скончалась в больнице
Национальная служба новостей вчера в 10:24
Здоровье
Главврачи тагильских больниц отстранены от работы на время проверки
Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от занимаемых должностей на время проверки в связи с решением нескольких хирургов написать заявления на увольнение.
RT на русском 02:31
Авто
В июле Dacia Sandero впервые вошел в тройку европейских бестселлеров
Автоновости дня 02:51
Политика
МИД РФ предложил Deutsche Welle обратить внимание на выборы в Саксонии
МИД России предложил германской медиакомпании Deutsche Welle обратить внимание на то, что только половина кандидатов от партии "Альтернатива для Германии" была зарегистрирована на выборах в земельный парламент в Саксонии.
ТАСС вчера в 16:00
Экономика
Социальная ориентированность бюджета остается приоритетом — Медведев
Расходы на развитие социальной сферы занимают самую значительную долю федерального бюджета, сообщил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Дума ТВ вчера в 08:26
Армия и оружие
Пакистан испытал баллистическую ракету «Газнави»
Вооруженные силы Пакистана провели испытания баллистической ракеты "Газнави".
ТАСС 02:55
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Гаджеты
В популярном приложении для Android нашли вирус
Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.
ГТРК Южный Урал 01:20
Экономика
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России
Южный Федеральный вчера в 20:17
Политика
В Раде признали зависимость «Укроборонпрома» от российских деталей
Избранный депутат Верховной Рады Украины Анна Коваленко заявила, что «Укроборонпром» заместил лишь 60% поставок деталей из РФ.
ФАН 27 августа в 19:58
Политика
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу
Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Политика
Верховная рада нового созыва соберется на первое заседание
Депутаты Верховной рады IX созыва соберутся в четверг на свое первое заседание.
ТАСС вчера в 17:03