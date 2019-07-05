Хавбек «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли умудрился потерять сознание, перебрав с алкоголем во время отдыха Греции. Алли напился на праздновании своей девушки в одном из клубов. Употребив много спиртного, Алли прилёг на лежак и внезапно потерял сознание.

Игрок «Тоттенхэма» напился и потерял сознание на пляже

Спорт день за днем

Политика Гройсман призвал «Нафтогаз» отозвать иск к Украине Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства пригрозил увольнением руководству «Нафтогаза» и других государственных компаний, которые подали иски к государству.

Здоровье Птицы из Казахстана не смогут попасть в Россию Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору заявила о запрете поставок мяса птицы из Казахстана.

Политика Российским силовикам с 1 октября повысят оклады «С учетом уровня инфляции 1,043 с 1 октября 2019 года на 4,3% будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов», — указано в постановлении.

Экономика Производство водки в России увеличилось Производство водки в РФ увеличилось на 0,7% за шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Происшествия Власти Петербурга выплатят по миллиону семьям погибших подводников Семьи подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, получат по миллиону рублей материальной помощи из резервного фонда правительства Петербурга.

Общество Масляков купил особняк за 375 миллионов в элитном поселке Руководитель и ведущий Международного союза «Клуб веселых и находчивых» (КВН) Александр Масляков с женой Светланой купили двухэтажный особняк в элитном поселке ParkVille Жуковка.

Происшествия В Москве задержали сотрудников «Вымпела», «Альфы» и управления «К» ФСБ В четверг были задержаны шесть сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, в том числе сотрудник группы спецназначения "Вымпел", три сотрудника специального подразделения "Альфа" и два офицера управления "К" ФСБ.

Политика Зеленский выступил в Донбассе на русском языке Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.

Шоу-бизнес Ксения Собчак оправдалась за фото голого сына Платона Журналистка опубликовала фотографию своего сына Платона с пляжа, и на снимке мальчик запечатлен совершенно обнаженным, причем в полный рост, хоть и со спины.

Театры Мединский уволил директора театра имени Волкова Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.

Шоу-бизнес 61-летняя Мелани Гриффит продемонстрировала идеальный пресс Компанию 61-летней актрисе составляют дизайнер ювелирных украшений Лори Родкин, бывшая жена бизнесмена и основателя Yota Мария Адоньева, а также российская бизнес-леди Полина Киценко.

Транспорт Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург» Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.

Политика Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17 Украинские спецслужбы в конце июня якобы провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха, утверждают западные СМИ.

Космос LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.

Шоу-бизнес Волочкова поучаствовала в популярном флешмобе Волочкова решила пойти дальше и попробовала ударом ноги открыть бутылку с водой, при этом стоя на пуантах.

Энергетика «Газпром» достроит соцобъекты в Астраханской области на 4 млрд рублей Компания "Газпром" достроит в Астраханской области социальные объекты, инвестиции в которые оцениваются в 4 млрд рублей.

Политика СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".

Происшествия Американский миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах Семь человек погибли при крушении вертолета, который следовал в США с Багамских островов, передаёт агентство Associated Press.

Шоу-бизнес 49-летняя Кэтрин Зета-Джонс стала выглядеть моложе дочки Кэтрин Зета-Джонс явно знает рецепт эликсира молодости. Иначе как объяснить, что она с возрастом выглядит все моложе.

Космос Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный Сегодня, 5 июля, в 14:41 по амурскому времени с космодрома Восточный успешно стартовала ракета «Союз 2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

Политика Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.

Происшествия В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.

Гаджеты Из-за низкого спроса на iPhone Apple выплатила Samsung $683 млн По сообщениям сетевых источников, Apple выплатила Samsung 800 млрд вон (приблизительно $683 млн), чтобы покрыть стоимость OLED-панелей, заказы на которые оказались ниже, чем предусматривала договорённость.