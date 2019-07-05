Футбол

Игрок «Тоттенхэма» напился и потерял сознание на пляжеMetaratings 09:09

Хавбек «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли умудрился потерять сознание, перебрав с алкоголем во время отдыха Греции. Алли напился на праздновании своей девушки в одном из клубов. Употребив много спиртного, Алли прилёг на лежак и внезапно потерял сознание.
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Футболист «Тоттенхэма» Деле Алли перепил и потерял сознание на отдыхе

Sport24.ru08:27

Деле Алли в нетрезвом состоянии потерял сознание на пляже в Греции

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Деле Алли унесли с пляжа после перебора с алкоголем

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Алли потерял сознание на солнце, отдыхая на пляже в Греции

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Деле Алли в нетрезвом состоянии потерял сознание на пляже

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Игрок сборной Англии в нетрезвом состоянии потерял сознание на пляже

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Деле Алли потерял сознание на пляже

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