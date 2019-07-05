Футбол
Игрок «Тоттенхэма» напился и потерял сознание на пляжеMetaratings 09:09
Хавбек «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли умудрился потерять сознание, перебрав с алкоголем во время отдыха Греции. Алли напился на праздновании своей девушки в одном из клубов. Употребив много спиртного, Алли прилёг на лежак и внезапно потерял сознание.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:51, Вашингтон
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Культура
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The forehead and eyebrows look very similar so I'm going to go out on a limb here and say this confirms that Banksy is Robert del Naja out of Massive Attack.https: / / t.co / nNarJiqEID pic.twitter.com / TiSbb9eI7g — Richard Rees Jones (@ viennesewaltzer) 4 июля 2019 г. Бэнкси — самый таинственный из уличных художников.
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