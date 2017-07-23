Футбол
Игрок «Тоттенхэма» Эриксен предложил установить Моуре памятникRT на русском вчера в 17:45
Футболист лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен полагает, что его партнёру Лукасу Моуре необходимо установить памятник за хет-трик в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против «Аякса» (3:2).
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Кристиан Эриксен: «Пришлось больше сражаться и играть душой, чем думать о тактике»
Спорт-Экспрессвчера в 21:26
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Здоровье
Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о диагнозе
В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что около 25% россиян, которые имеют положительный ВИЧ-статус, не знают о диагнозе, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:05
Футбол
«Тоттенхэм» не потратил ни цента на новичков в этом сезоне
В сезоне 2018/19 команда не совершила ни одного трансфера, но сумела выйти в финал Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
На Алтае нашли тело четвертого туриста, погибшего под лавиной в горах
Спасатели обнаружили тело четвертого из семи погибших туристов, попавших под лавину в Горном Алтае, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено в 02:14
Футбол
Адвокаты Кокорина обжалуют приговор
Юристы Андрей Ромашов и Татьяна Стукалова, защищающие в суде футболиста Александра Кокорина, заявили о намерении обжаловать решение Пресненского суда города Москвы.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено вчера в 15:08
Кино
Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов
Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
При пожаре на судне в Азербайджане пострадали 14 человек
В результате пострадали 14 человек, сообщает азербайджанское новостное агентство Trend со ссылкой на заявление итальянской компании Saipem.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 14:03
Армия и оружие
Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о потерях
В течение минувших суток защитники Донбасса 25 раз открывали ответный огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий так называемых "Объединенных сил" погиб, трое получили ранения.
Обновлено вчера в 02:09
Общество
В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой
Резервный банк Австралии напечатал около 400 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове "ответственность", сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.
Обновлено в 02:54
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома
Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие
На Красной площади начался парад Победы
В Москве на Красной площади начался парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:00
Спорт
В Японии открыта регистрация на покупку первых билетов на ОИ-2020
Открыта регистрация на участие в лотерее, где будет разыграно право приобрести первые билеты на Олимпийские игры 2020 года в Японии.
Обновлено в 02:38
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Здоровье
Биохакинг и никакой пластики: «Комсомолка» узнала секрет нового лица Стаса Михайлова
На свой «полтинник» певец не выглядел совсем - похудевший, поджарый, пышущий здоровьем. А главное, с изменившимся до неузнаваемости лицом.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Россия и Сирия продолжат бомбить террористов в Идлибе, заявил Вершинин
Россия совместно с сирийскими правительственными войсками и в координации с Турцией будет продолжать реагировать на вылазки террористов в сирийском Идлибе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Обновлено в 02:31
Общество
Депутат предложил нанести на интернет-карты все памятники и мемориалы ВОВ
Депутат Госдумы от Кемеровской области, член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Антон Горелкин предложил нанести на электронные карты, в том числе сервисов Google и Яндекс, все памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне.
Обновлено в 01:15
Гаджеты
Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10
В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Игры
Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Захарова напомнила МИД Украины дату окончания Второй мировой войны
Ранее украинское министерство заявило, что 8 мая отмечается 74-я годовщина со дня окончания войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что МИД Украины в среду отмечает день окончания Второй мировой войны, и напомнила верную дату.
Обновлено вчера в 12:36
Наука
Ученые нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши
Китайские палеонтологи нашли в провинции Ляонин окаменелости нового рода и вида небольших динозавров из семейства скансориоптеригидов с перепончатыми крыльями как у летучих мышей.
Обновлено вчера в 08:17
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
Обновлено 07 мая в 07:23
Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
Обновлено в 03:18
Общество
Кот съел осу и обрел популярность в сети
«Кот моей кузины съел осу, и я не могу дышать», — прокомментировала снимок Дебелиус.
Обновлено в 01:00
Общество
Германия выделит на мемориалы советским солдатам более €9 млн
Обновлено вчера в 21:57
Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50