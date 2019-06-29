Футбол
Игрок «Тоттенхэма» Эриксен подыскивает дом в МадридеSport24.ru 17:04
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен готовится к переезду в Мадрид. Футболист начал поиски дома в столице Испании, сообщает датское издание Fyens. Ранее сообщалось, что Эриксена намерен подписать «Реал».
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Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
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Музыка
Похороны лидера группы «Високосный год» пройдут в закрытом режиме
Похороны лидера группы "Високосный год" Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме по желанию родственников, сказал РИА Новости бывший участник группы, бас-гитарист Дмитрий Гугучкин.
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Тимошенко выступила за принятие новой Конституции на референдуме
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Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике
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Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном
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В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
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Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
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Ford выпустит в Европе три новые модели к 2024 году
Обновлено в 01:42
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Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено в 18:45
Политика
Байден пообещал бороться с расизмом в США в случае победы на выборах
Бывший вице-президент США Джо Байден пообещал в случае избрания главой государства бороться с расизмом и другими проявлениями неравенства в Соединённых Штатах.
Обновлено в 18:05
Гаджеты
Акции Apple упали после объявления об уходе дизайнера
Акции компании Apple подешевели после сообщения об уходе главного дизайнера компании Джонатана Айва, капитализация сократилась на $9 млрд.
Обновлено в 19:27
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
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Политика
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Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:13
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Здоровье
Кассационный суд Франции разрешил эвтаназию пациента в коме
Минздрав Франции успешно обжаловал в Кассационном суде решение апелляционного суда Парижа о приостановке эвтаназии Венсана Ламбера, который находится в коме уже более 10 лет.
Обновлено в 15:28
Происшествия
Вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание для пьяных водителей. Поправки были внесены в 264 статью УК РФ.
Обновлено в 04:59
Финансы
Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году
Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).
Обновлено вчера в 20:03
Гаджеты
Во флагманском Huawei P30 Pro подсчитали количество компонентов из США
Издание Nikkei совместно с японской компанией Fomalhaut Techno Solutions решили полностью разобрать смартфон Huawei P30 Pro и выяснить, какие комплектующие и сколько используется в устройстве.
Обновлено в 10:50
Игры
Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам
Разработчики предположили, что дело в новом конкурсе Steam «Гран-при», в рамках которого пользователи сервиса могут получить игру бесплатно.
Обновлено в 01:13
Общество
На шпиле «Лахта Центра» появилась метеостанция
На шпиле "Лахта Центра" промышленные альпинисты установили смарт-системы мониторинга состояния конструкций комплекса.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
МИД заявил о невозможности сохранения ДРСМД с НАТО
Москва не планирует обсуждать на заседании Совета Россия – НАТО выполнение соглашения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку «невозможно выполнять то, чего не существует», заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» показали двухствольный автомат АО-32
На форуме «Армия-2019» продемонстрировали уникальный двухствольный автомат.
Обновлено в 04:22
Транспорт
Названа дата запуска Московских центральных диаметров
Первые два маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) Нахабино–Подольск и Одинцово–Лобня запустят уже в ноябре этого года, сообщил 28 июня заместитель гендиректора ОАО РЖД Олег Тони.
Обновлено в 16:25
Политика
Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью RT оценил влияние торговых споров США и Китая на мировую и российскую экономику.
Обновлено в 08:22
Авто
Первый экземпляр Toyota Supra продали за 132 млн рублей
Продали Toyota Supra с номером 20201 в январе, а собрали только в марте: выпускается спорткар на конвейере фирмы Magna Steyr в австрийском Граце на одной линии с соплатформенным BMW Z4.
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