Игрок «Спартака» лайкнул пост с призывом не слушать КононоваSoccer.ru 01:49

Игрок «Спартака» лайкнул пост с призывом не слушать Кононова

Экономика В Москве выросли цены на полисы ОСАГО "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".

Общество Гидрометцентр: начало лета в России будет жарким Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что уже с 28 мая в центре европейской части России значительно потеплеет.

Транспорт Таксистам хотят запретить работать сверхурочно Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.

Происшествия В Коле горят склады на Желтой горе Горят два склада, площадь пожара составляет около 800 м². Столб дыма виден в Первоймаском округе Мурманска.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).

Общество Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.

Политика Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд Судьбу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, решит суд, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия На Гавайях мужчина погиб при нападении акулы Мужчина погиб при нападении акулы в районе острова Мауи, входящего в состав Гавайского архипелага, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местные власти.

Политика Европарламент обновил предварительные результаты выборов Всего в 28 странах ЕС 23-26 мая избирался 751 европейский депутат.

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Гаджеты В Windows прекратили работать с Huawei Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.

Армия и оружие Экс-глава Минобороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 году Бывший глава Минобороны самопровозглашённой Донецкой народной республики и экс-командующий армией республики Игорь Стрелков в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ» рассказал о причинах отступления из Славянска и Краматорска.

Транспорт На трассе «Таврида» начался монтаж надземных переходов Строители приступили к монтажу пролетных строений пешеходных путепроводов на федеральной трассе «Таврида» в Крыму.

Политика Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".

Политика Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин принимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую фирму в чёрный список.

Общество Глава Челябинска отстранил от работы Александра Шабалина Напомним, как ранее писал Полит74, 24 мая во время объезда объектов улично-дорожной сети Челябинска глава региона Алексей Текслер потребовал уволить начальника управления дорожного хозяйства Александра Шабалина, а ему самому посоветовал найти менее ответственную работу.

Экономика НАФИ: треть предпринимателей довольны финансовым состоянием своего бизнеса Почти треть российских предпринимателей (31%) оценивают финансовое положение своего бизнеса как «хорошее» или «очень хорошее».

Происшествия Два человека погибли при торнадо в Оклахоме Крова лишились несколько сотен человек. Погибли два человека, еще 29 получили ранения, информирует ABC.

Футбол Роналду не вошел в тройку бомбардиров чемпионата впервые за 13 лет Роналду не вошел в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата по итогам сезона впервые с 2006 года.

Здоровье В Башкирии снизилась смертность В Башкирии снизились показатели смертности. Естественная убыль населения составила 2404 человека.

Общество Ямал вошел в лидеры среди регионов по расходам на жителей из бюджета РИА «Новости» опубликовали рейтинг регионов с наибольшим объемом социальных расходов на человека из бюджета.

Происшествия Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Политика Госпитализирован губернатор Иркутской области Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.

Политика Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕС Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда.