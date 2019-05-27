Футбол

Игрок «Спартака» лайкнул пост с призывом не слушать КононоваSoccer.ru 01:49

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поставил лайк посту болельщиков красно-белых в инстаграме.
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Вратарь «Спартака» Максименко лайкнул пост, где ему посоветовали не слушать Кононова

Матч ТВ00:16

"Не слушай главного тренера, Саша!" Фанаты "Спартака" поддержали Максименко, а он это лайкнул

Спорт-Экспрессвчера в 15:17

Фанаты посоветовали вратарю «Спартака» Максименко не слушать главного тренера. Он лайкнул их пост

Sport24.ruвчера в 21:24

Максименко лайкнул пост в инстаграме с призывом не слушать Кононова

Sports.ruвчера в 21:43

Максименко поставил лайк посту со словами «Не слушай тренера, все ошибаются»

Чемпионатвчера в 16:08

Вратарь «Спартака» лайкнул критический пост в сторону тренера клуба

Газета.Ruвчера в 22:50

Кононов так и не построил команды. «Спартак» – это осколки. Колонка Алексея Андронова

Советский спортвчера в 10:38
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Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Общество

Гидрометцентр: начало лета в России будет жарким

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что уже с 28 мая в центре европейской части России значительно потеплеет.
Обновлено вчера в 22:24
Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Происшествия

В Коле горят склады на Желтой горе

Горят два склада, площадь пожара составляет около 800 м². Столб дыма виден в Первоймаском округе Мурманска.
Обновлено в 02:12
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено вчера в 11:09
Общество

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб

Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд

Судьбу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, решит суд, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:14
Единоборства

Нурмагомедов провел спарринг со своим отцом

Обновлено в 02:56
Происшествия

На Гавайях мужчина погиб при нападении акулы

Мужчина погиб при нападении акулы в районе острова Мауи, входящего в состав Гавайского архипелага, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 02:38
Политика

Европарламент обновил предварительные результаты выборов

Всего в 28 странах ЕС 23-26 мая избирался 751 европейский депутат.
Обновлено вчера в 21:22
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Гаджеты

В Windows прекратили работать с Huawei

Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

Экс-глава Минобороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 году

Бывший глава Минобороны самопровозглашённой Донецкой народной республики и экс-командующий армией республики Игорь Стрелков в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ» рассказал о причинах отступления из Славянска и Краматорска.
Обновлено в 02:06
Транспорт

На трассе «Таврида» начался монтаж надземных переходов

Строители приступили к монтажу пролетных строений пешеходных путепроводов на федеральной трассе «Таврида» в Крыму.
Обновлено в 02:01
Политика

Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин принимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую фирму в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Общество

Глава Челябинска отстранил от работы Александра Шабалина

Напомним, как ранее писал Полит74, 24 мая во время объезда объектов улично-дорожной сети Челябинска глава региона Алексей Текслер потребовал уволить начальника управления дорожного хозяйства Александра Шабалина, а ему самому посоветовал найти менее ответственную работу.
Обновлено в 03:01
Экономика

НАФИ: треть предпринимателей довольны финансовым состоянием своего бизнеса

Почти треть российских предпринимателей (31%) оценивают финансовое положение своего бизнеса как «хорошее» или «очень хорошее».
Обновлено вчера в 04:43
Происшествия

Два человека погибли при торнадо в Оклахоме

Крова лишились несколько сотен человек. Погибли два человека, еще 29 получили ранения, информирует ABC.
Обновлено вчера в 20:09
Футбол

Роналду не вошел в тройку бомбардиров чемпионата впервые за 13 лет

Роналду не вошел в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата по итогам сезона впервые с 2006 года.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Золотую Audi волейболиста «Зенита» нашли в пруду с дырами от пуль

Обновлено в 02:21
Здоровье

В Башкирии снизилась смертность

В Башкирии снизились показатели смертности. Естественная убыль населения составила 2404 человека.
Обновлено в 03:17
Общество

Ямал вошел в лидеры среди регионов по расходам на жителей из бюджета

РИА «Новости» опубликовали рейтинг регионов с наибольшим объемом социальных расходов на человека из бюджета.
Обновлено в 01:48
Экономика

Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области

Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Политика

Госпитализирован губернатор Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
Обновлено в 02:24
Политика

Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕС

Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда.
Обновлено в 01:52
Религия

РМК и УГМК ожидают решения о месте возведения храма в Екатеринбурге

Обновлено в 02:22
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

Проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения поручил министерствам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 22:15
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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