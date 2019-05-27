Футбол
Игрок «Спартака» лайкнул пост с призывом не слушать КононоваSoccer.ru 01:49
Вратарь «Спартака» Александр Максименко поставил лайк посту болельщиков красно-белых в инстаграме.
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Кононов так и не построил команды. «Спартак» – это осколки. Колонка Алексея Андронова
Советский спортвчера в 10:38
"Не слушай главного тренера, Саша!" Фанаты "Спартака" поддержали Максименко, а он это лайкнул
Спорт-Экспрессвчера в 15:17
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Политика
В Кремле сожалеют о выходе Медведчука из переговоров по Донбассу
Кремль сожалеет о выходе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука из переговоров по Донбассу.
Обновлено в 05:51
Экономика
Аналитики назвали районы Подмосковья с наибольшим ростом цен на дачи
Московская область оказалась одним из немногих регионов России, где был отмечен годовой рост цен на дачи и коттеджи, отмечают аналитики «Мира квартир».
Обновлено в 04:41
Политика
Гройсман прокомментировал возможность дефолта
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в соцсетях поделился своими соображениями о возможности объявления Киевом дефолта.
Обновлено в 05:12
Политика
Парубий сообщил, когда Рада рассмотрит отставку Гройсмана
Верховная рада рассмотрит вопрос об отставке премьер-министра страны Владимира Гройсмана и членов правительства 30 мая.
Обновлено в 05:33
Транспорт
Таксистам хотят запретить работать сверхурочно
Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Беспорядки и пожар вспыхнули в Южной исправительной колонии, сообщает УНИАН. По предварительным данным, сбежали около 15 заключенных.
Обновлено в 05:49
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Полиция задержала бросившую маленького сына в московском ТЦ женщину
Сотрудники полиции задержали женщину, отказавшуюся забирать маленького сына, которого она оставила в игровой комнате одного из ТЦ Москвы, сообщил глава управления информации и общественных связей Главного управления МВД столицы Юрий Титов.
Обновлено в 03:06
Гаджеты
AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000
Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Петербурге приземлился самолет из Пекина с отказавшим двигателем
Обновлено вчера в 13:24
Общество
Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Здоровье
В Пензенской области работники скорой объявили итальянскую забастовку
При итальянской забастовке протестующие находятся на своих рабочих местах, но при этом предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила.
Обновлено в 04:48
Политика
Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент
Европейская народная партия, по предварительным данным, получает 178 мест в Европарламенте.
Обновлено в 04:17
Автоспорт
Даниил Квят остался доволен гонкой в Монако
Российский пилот коллектива Toro Rosso Даниил Квят остался доволен гонкой в Монако, где удалось завоевать очередные очки.
Обновлено вчера в 18:23
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 19:06
Общество
Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было
К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.
Обновлено в 05:10
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Владимир Путин обсуждал с патриархом Московским и всея Руси Кириллом ситуацию со строительством храма на месте сквера в Екатеринбурге, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:41
Политика
Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархами
Во время президентской кампании на Украине все местные олигархи поддерживали Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии
Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Происшествия
Парусник из Петербурга снес микроавтобус в Германии
С 10 по 12 мая парусник "Мир" из Петербурга участвовал в праздновании 830-й годовщины основания морского порта немецкого города Гамбурга, сообщает "Фонтанка".
Обновлено в 01:26
Политика
Советник Зеленского возглавил партию «Слуга народа»
Украинскую партию «Слуга народа» возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.
Обновлено в 04:49
Энергетика
Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти
По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 05:11
Происшествия
Водитель в Москве сбил сотрудника полиции
Обновлено в 04:27
Общество
Жириновский признал право женщин, не желающих иметь детей
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал тех женщин, которые сознательно отказываются создавать семью и рожать детей.
Обновлено в 06:01
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
В Кремле отреагировали на заявления о возможном дефолте на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутриукраинской дискуссией призыв бизнесмена Игоря Коломойского объявить на Украине дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
Обновлено в 05:39
Общество
В Екатеринбурге убрали памятник «уралмашевским» авторитетам 90-х
На Северном кладбище Екатеринбурга убрали памятник авторитетным представителям ОПС «Уралмаш».
Обновлено в 03:32
Происшествия
МАК опубликует отчет об авиакатастрофе SSJ-100 через 1,5 месяца
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликует предварительный отчет об авиакатастрофе самолета SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево через 1,5 месяца.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери
Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20