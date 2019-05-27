Игрок «Спартака» лайкнул пост с призывом не слушать КононоваSoccer.ru 01:49

Спорт день за днем

Игрок «Спартака» лайкнул пост с призывом не слушать Кононова

Политика В Кремле сожалеют о выходе Медведчука из переговоров по Донбассу Кремль сожалеет о выходе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука из переговоров по Донбассу.

Экономика Аналитики назвали районы Подмосковья с наибольшим ростом цен на дачи Московская область оказалась одним из немногих регионов России, где был отмечен годовой рост цен на дачи и коттеджи, отмечают аналитики «Мира квартир».

Политика Гройсман прокомментировал возможность дефолта Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в соцсетях поделился своими соображениями о возможности объявления Киевом дефолта.

Политика Парубий сообщил, когда Рада рассмотрит отставку Гройсмана Верховная рада рассмотрит вопрос об отставке премьер-министра страны Владимира Гройсмана и членов правительства 30 мая.

Транспорт Таксистам хотят запретить работать сверхурочно Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.

Происшествия Заключенные устроили бунт в одесской колонии Беспорядки и пожар вспыхнули в Южной исправительной колонии, сообщает УНИАН. По предварительным данным, сбежали около 15 заключенных.

Политика Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.

Происшествия Полиция задержала бросившую маленького сына в московском ТЦ женщину Сотрудники полиции задержали женщину, отказавшуюся забирать маленького сына, которого она оставила в игровой комнате одного из ТЦ Москвы, сообщил глава управления информации и общественных связей Главного управления МВД столицы Юрий Титов.

Гаджеты AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000 Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.

Общество Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.

Здоровье В Пензенской области работники скорой объявили итальянскую забастовку При итальянской забастовке протестующие находятся на своих рабочих местах, но при этом предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила.

Политика Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент Европейская народная партия, по предварительным данным, получает 178 мест в Европарламенте.

Автоспорт Даниил Квят остался доволен гонкой в Монако Российский пилот коллектива Toro Rosso Даниил Квят остался доволен гонкой в Монако, где удалось завоевать очередные очки.

Общество Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.

Политика Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге Владимир Путин обсуждал с патриархом Московским и всея Руси Кириллом ситуацию со строительством храма на месте сквера в Екатеринбурге, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархами Во время президентской кампании на Украине все местные олигархи поддерживали Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.

Экономика В Москве выросли цены на полисы ОСАГО "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".

Происшествия Парусник из Петербурга снес микроавтобус в Германии С 10 по 12 мая парусник "Мир" из Петербурга участвовал в праздновании 830-й годовщины основания морского порта немецкого города Гамбурга, сообщает "Фонтанка".

Политика Советник Зеленского возглавил партию «Слуга народа» Украинскую партию «Слуга народа» возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

Энергетика Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».

Общество Жириновский признал право женщин, не желающих иметь детей Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал тех женщин, которые сознательно отказываются создавать семью и рожать детей.

Общество Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.

Политика В Кремле отреагировали на заявления о возможном дефолте на Украине Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутриукраинской дискуссией призыв бизнесмена Игоря Коломойского объявить на Украине дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).

Общество В Екатеринбурге убрали памятник «уралмашевским» авторитетам 90-х На Северном кладбище Екатеринбурга убрали памятник авторитетным представителям ОПС «Уралмаш».

Происшествия МАК опубликует отчет об авиакатастрофе SSJ-100 через 1,5 месяца Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликует предварительный отчет об авиакатастрофе самолета SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево через 1,5 месяца.