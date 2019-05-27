Футбол

Игрок «Спартака» лайкнул пост с призывом не слушать КононоваSoccer.ru 01:49

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поставил лайк посту болельщиков красно-белых в инстаграме.
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У Максименко есть три серьезных минуса. Разбираем поражение «Спартака» от «Оренбурга» (с видео)

Матч ТВ04:48

Вратарь «Спартака» лайкнул критический пост в сторону тренера клуба

Газета.Ruвчера в 22:50

Кононов так и не построил команды. «Спартак» – это осколки. Колонка Алексея Андронова

Советский спортвчера в 10:38

Максименко лайкнул пост в инстаграме с призывом не слушать Кононова

Sports.ruвчера в 21:43

Максименко поставил лайк посту со словами «Не слушай тренера, все ошибаются»

Чемпионатвчера в 16:08

"Не слушай главного тренера, Саша!" Фанаты "Спартака" поддержали Максименко, а он это лайкнул

Спорт-Экспрессвчера в 15:17

Фанаты посоветовали вратарю «Спартака» Максименко не слушать главного тренера. Он лайкнул их пост

Sport24.ruвчера в 21:24
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Политика

В Кремле сожалеют о выходе Медведчука из переговоров по Донбассу

Кремль сожалеет о выходе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука из переговоров по Донбассу.
Обновлено в 05:51
Экономика

Аналитики назвали районы Подмосковья с наибольшим ростом цен на дачи

Московская область оказалась одним из немногих регионов России, где был отмечен годовой рост цен на дачи и коттеджи, отмечают аналитики «Мира квартир».
Обновлено в 04:41
Политика

Гройсман прокомментировал возможность дефолта

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в соцсетях поделился своими соображениями о возможности объявления Киевом дефолта.
Обновлено в 05:12
Политика

Парубий сообщил, когда Рада рассмотрит отставку Гройсмана

Верховная рада рассмотрит вопрос об отставке премьер-министра страны Владимира Гройсмана и членов правительства 30 мая.
Обновлено в 05:33
Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Заключенные устроили бунт в одесской колонии

Беспорядки и пожар вспыхнули в Южной исправительной колонии, сообщает УНИАН. По предварительным данным, сбежали около 15 заключенных.
Обновлено в 05:49
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

Полиция задержала бросившую маленького сына в московском ТЦ женщину

Сотрудники полиции задержали женщину, отказавшуюся забирать маленького сына, которого она оставила в игровой комнате одного из ТЦ Москвы, сообщил глава управления информации и общественных связей Главного управления МВД столицы Юрий Титов.
Обновлено в 03:06
Гаджеты

AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000

Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Пекина с отказавшим двигателем

Обновлено вчера в 13:24
Общество

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Здоровье

В Пензенской области работники скорой объявили итальянскую забастовку

При итальянской забастовке протестующие находятся на своих рабочих местах, но при этом предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила.
Обновлено в 04:48
Политика

Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент

Европейская народная партия, по предварительным данным, получает 178 мест в Европарламенте.
Обновлено в 04:17
Автоспорт

Даниил Квят остался доволен гонкой в Монако

Российский пилот коллектива Toro Rosso Даниил Квят остался доволен гонкой в Монако, где удалось завоевать очередные очки.
Обновлено вчера в 18:23
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено вчера в 19:06
Общество

Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было

К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.
Обновлено в 05:10
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Владимир Путин обсуждал с патриархом Московским и всея Руси Кириллом ситуацию со строительством храма на месте сквера в Екатеринбурге, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:41
Политика

Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархами

Во время президентской кампании на Украине все местные олигархи поддерживали Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии

Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Происшествия

Парусник из Петербурга снес микроавтобус в Германии

С 10 по 12 мая парусник "Мир" из Петербурга участвовал в праздновании 830-й годовщины основания морского порта немецкого города Гамбурга, сообщает "Фонтанка".
Обновлено в 01:26
Политика

Советник Зеленского возглавил партию «Слуга народа»

Украинскую партию «Слуга народа» возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.
Обновлено в 04:49
Энергетика

Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти

По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 05:11
Происшествия

Водитель в Москве сбил сотрудника полиции

Обновлено в 04:27
Общество

Жириновский признал право женщин, не желающих иметь детей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал тех женщин, которые сознательно отказываются создавать семью и рожать детей.
Обновлено в 06:01
Общество

Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате

Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

В Кремле отреагировали на заявления о возможном дефолте на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутриукраинской дискуссией призыв бизнесмена Игоря Коломойского объявить на Украине дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
Обновлено в 05:39
Общество

В Екатеринбурге убрали памятник «уралмашевским» авторитетам 90-х

На Северном кладбище Екатеринбурга убрали памятник авторитетным представителям ОПС «Уралмаш».
Обновлено в 03:32
Происшествия

МАК опубликует отчет об авиакатастрофе SSJ-100 через 1,5 месяца

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликует предварительный отчет об авиакатастрофе самолета SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево через 1,5 месяца.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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