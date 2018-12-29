Футбол

Игрок «Спартака» Попов может переехать в Китай за 5,3 млн долларов
Вести.Ru
15:39

Болгарский полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов может сменить клубную прописку. Болгарином заинтересовался китайский клуб "Ханчжоу Гринтаун", который уже предложил футболисту контракт на сумму 5,3 миллиона долларов.
Вести.Ru15:39

Подробнее о событии

СМИ: Попову поступило предложение из Китая

Матч ТВ15:45

СМИ: полузащитник «Спартака» имеет предложение от китайского клуба

Газета.Ru15:14

Китайский клуб предложил полузащитнику «Спартака» Попову двухлетний контракт

Советский спорт15:11

Китайский клуб предложил И. Попову двухлетний контракт на общую сумму $ 5,3 млн

Чемпионат14:52

СМИ: Ивелин Попов может уйти из «Спартак» в китайский клуб за 5 миллионов долларов

Спорт-Экспресс14:05

Клуб 2-го китайского дивизиона предложил Ивелину Попову контракт на 4,6 млн евро

Sports.ru15:39

Полузащитник «Спартака» Попов получил выгодное предложение из второй китайской лиги

Sport24.ru15:15
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» забил пять голов «Арсеналу» в матче чемпионата Англии

Центральный матч 20-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился победой мерсисайдцев со счетом 5:1. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
Обновлено в 14:30
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Гол Игуаина принес «Милану» победу над СПАЛ

"Милан" в матче 19-го тура чемпионата Италии обыграл СПАЛ - 2:1. Победу команде принес нападающий Гонсало Игуаин.
Обновлено в 16:25
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Анчелотти: «Пришлось проявить характер, чтобы победить сегодня»

Обновлено в 15:19
Футбол

Роналду впервые с 2010-го забил меньше 50 голов за год

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился дублем в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:1). Теперь на счету португальца 49 мячей в 2018 году.
Обновлено в 09:11
Футбол

Почеттино: «Тоттенхэм» поплатился за отданные силы в предыдущих матчах

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение в домашнем матче 20-го тура английской Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном" (1:3).
Обновлено в 14:25
Футбол

«Рейнджерс» впервые с 2012 года обыграл «Селтик»

"Рейнджерс" в домашнем матче 21-го тура чемпионате Шотландии обыграл "Селтик" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Райан Джек.
Обновлено в 09:33
Футбол

Кикнадзе назначен на должность гендиректора «Локомотива»

«Совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору — Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом совета директоров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 06:29
Футбол

Пике стал совладельцем футбольного клуба «Андорра»

Компания Пике Kosmos вошла в группу инвесторов, с которыми была заключена сделка о продаже клуба из города Андорра-ла-Велья.
Обновлено в 12:44
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Люк Шоу: «Узнал об увольнении Моуринью от своей девушки»

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рассказал, что узнал об увольнении Жозе Моуринью от своей девушки.
Обновлено в 10:26
Футбол

Саутгейт и Кейн получили награды Ордена Британской империи

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт награжден званием офицера Ордена Британской империи за выступление на ЧМ-2018.
Обновлено в 06:26
Футбол

Раньери: хотел убить Камара, когда он не забил пенальти

Форвард Александр Митрович хотел исполнить пенальти, но Камара не отдал мяч сербу.
Обновлено в 16:23
Футбол

Гончаренко: «Больше всех „люлей“ в 2018 году получал Набабкин»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, кому он чаще всех устраивал в 2018 году нагоняй. Таковым оказался защитник Кирилл Набабкин.
Обновлено в 11:28
Футбол

Марадона уже несколько дней не появляется в «Дорадосе»

Обновлено в 01:52
Футбол

Гвардиола: «Я не сомневаюсь в своих игроках. Они для меня герои»

Обновлено в 11:01
Футбол

Малафеев назвал Дзюбу самым лучшим футболистом 2018 года. Форвард критиковал его в недавнем интервью

«Самый лучший футболист 2018 года плохого не посоветует», — написал заместитель спортивного директора «Зенита» в твиттере, разместив старое видео, на котором Дзюба рекомендует посмотреть фильм Малафеева «Вся жизнь в перчатках — 3».
Обновлено в 16:40
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Ивелин Попов
Болгарский футболист
Болгарский футболист, полузащитник московского «Спартака». Капитан национальной сборной Болгарии.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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