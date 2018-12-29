Болгарский полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов может сменить клубную прописку. Болгарином заинтересовался китайский клуб "Ханчжоу Гринтаун", который уже предложил футболисту контракт на сумму 5,3 миллиона долларов.

Игрок «Спартака» Попов может переехать в Китай за 5,3 млн долларов

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