Болгарский полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов может сменить клубную прописку. Болгарином заинтересовался китайский клуб "Ханчжоу Гринтаун", который уже предложил футболисту контракт на сумму 5,3 миллиона долларов.

Игрок «Спартака» Попов может переехать в Китай за 5,3 млн долларов

Политика Политика Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.

Происшествия Происшествия Вертолет потерпел крушение в Бурятии Четыре человека погибли при крушении вертолета «Робинсон» в Улан-Удэ. Об этом 30 декабря сообщил портал «Аригус».

Транспорт Транспорт МВД увяжет автономер с местом регистрации владельца МВД подготовило поправки в правила регистрации автомобилей, согласно которым владельцы транспортных средств при постановке машины на учет смогут получить только тот код региона, где они сами зарегистрированы.

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные получат новейший ЗРК «Витязь» Ранее министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что Воздушно-космические силы России получат в 2019 году два полковых комплекта зенитных ракетных систем С-400.

Космос Космос Китайский «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратную сторону Луны

Политика Политика Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало.

Происшествия Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.

Происшествия Происшествия СК возбудил дело после ДТП в ХМАО

Экономика Экономика Железная дорога в Крым подорожает на три миллиарда Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту увеличится на три миллиарда рублей.

Политика Политика Россия запретила импорт ряда украинских товаров Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию.

Политика Политика Тысячи сербов вышли на митинг против своего президента Сербы вышли на многотысячную акцию протеста в Белграде против президента страны Александра Вучича и правящей партии.

Экономика Экономика Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности

Финансы Финансы Сбербанк решил повысить ставки по рублевым вкладам в новогодний период Крупнейший российский банк — Сбербанк — повысил ставку по новогодним вкладам. Об этом 29 декабря сообщается на сайте кредитной организации.

Политика Политика WSJ: США и Китай начали выработку договоренности о торговле Дональд Трамп, заявив о существенном прогрессе в переговорах о торговле между США и Китаем, вероятно, несколько приукрасил реальное положение вещей, однако стороны приступили к выработке договоренности в данной сфере.

Экономика Экономика Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.

Единоборства Единоборства Петр Ян победил Де Андраде на турнире UFC 232 Российский боец смешанного стиля в легчайшем весе Петр Ян победил представителя Бразилии Дугласа Силва Де Андраде на турнире UFC 232, проходившем в Инглвуде (США), сообщает 30 декабря Матч ТВ.

Политика Политика AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса.

Происшествия Происшествия В Арабских Эмиратах потерпел крушение спасательный вертолет В эмирате Рас-эль-Хайма на горе Джебель Дайс потерпел крушение спасательный вертолет. В результате трагедии погибли все члены экипажа.

Энергетика Энергетика Глава «Нафтогаза» рассказал, сколько намерен получить с «Газпрома» Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев озвучил сумму, которую намерен получить от российского «Газпрому» в рамках судебных процессов.

Происшествия Происшествия Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк Следствие знает фамилию заказчика убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире "5 канала" в программе "Рандеву".

Происшествия Происшествия В аэропорту в США шесть человек пострадали из-за поломки телетрапа В международном аэропорту Балтимор-Вашингтон шесть человек пострадали из-за неисправности телетрапа.

Происшествия Происшествия После видео охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело В Иркутской области после незаконной охоты на медведя возбудили уголовное дело, сообщили в Генпрокуратуре.

Единоборства Единоборства Джонс нокаутировал Густафссона и завоевал титул UFC в полутяжелом весе Поединок завершился в третьем раунде нокаутом. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию боя. Джонс стал чемпионом в полутяжелом весе.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

Политика Политика Абэ рассказал о проблемах в диалоге по мирному договору с Россией Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в переговорах с российской стороной на тему заключения мирного договора между странами существует ряд проблем.

Космос Космос Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» снова перенесен О перенесении запуска российско-германской космической обсерватории «Спектр-РГ» с начала апреля 2019 года на конец месяца заявил источник в ракетно-космической отрасли, 30 декабря пишет РИА Новости.

Политика Политика Переговоры президентов России и Белоруссии заняли накануне 3,5 часа Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт рассказала в телеэфире, что Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину к Новому году сало и четыре мешка картошки.

Общество Общество 2019 год может стать самым теплым в истории Следующий год, возможно, станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений на планете Земля.