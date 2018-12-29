Футбол
Игрок «Спартака» Попов может переехать в Китай за 5,3 млн долларов
Игрок «Спартака» Попов может переехать в Китай за 5,3 млн долларовВести.Ruвчера в 15:39
Болгарский полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов может сменить клубную прописку. Болгарином заинтересовался китайский клуб "Ханчжоу Гринтаун", который уже предложил футболисту контракт на сумму 5,3 миллиона долларов.
Вести.Ruвчера в 15:39
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Клуб 2-го китайского дивизиона предложил Ивелину Попову контракт на 4,6 млн евро
Sports.ruвчера в 15:39
Китайский клуб предложил полузащитнику «Спартака» Попову двухлетний контракт
Советский спортвчера в 15:11
Китайский клуб предложил И. Попову двухлетний контракт на общую сумму $ 5,3 млн
Чемпионатвчера в 14:52
СМИ: Ивелин Попов может уйти из «Спартак» в китайский клуб за 5 миллионов долларов
Спорт-Экспрессвчера в 14:05
Полузащитник «Спартака» Попов получил выгодное предложение из второй китайской лиги
Sport24.ruвчера в 15:15
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