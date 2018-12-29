Футбол

Игрок «Спартака» Попов может переехать в Китай за 5,3 млн долларов
Вести.Ru
15:39

Болгарский полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов может сменить клубную прописку. Болгарином заинтересовался китайский клуб "Ханчжоу Гринтаун", который уже предложил футболисту контракт на сумму 5,3 миллиона долларов.
Вести.Ru15:39

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СМИ: Ивелин Попов может уйти из «Спартак» в китайский клуб за 5 миллионов долларов

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Матч ТВ15:45

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Sports.ru15:39

Полузащитник «Спартака» Попов получил выгодное предложение из второй китайской лиги

Sport24.ru15:15
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