Футбол
Газета.RuИгрок «Спартака» Мелкадзе продолжит карьеру в «Тамбове»
Игрок "Спартака" Георгий Мелкадзе продолжит карьеру в "Тамбове", сообщает "Спорт-Экспресс". Подобную информацию подтвердил спортивный директор бордово-синих Павел Худяков.
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Спортивный директор «Тамбова»: «Берем Мелкадзе у „Спартака“ в аренду до конца сезона»
Sport24.ruвчера в 12:14
«Тамбов» бесплатно арендует Мелкадзе и будет платить 150 тысяч из 3 млн рублей зарплаты
Sports.ruвчера в 12:10
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Экономика
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Происшествия
Полиция задержала высланного из Белоруссии участника акции 27 июля
Правоохранительные органы задержали Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщают «ОВД-инфо» и ТАСС.
Ведомости 01:59
Экономика
Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%
В РАТЭК же указали на то, что техника и электроника требуют как особой системы утилизации, так и специальной системы сбора: товары содержат драгоценные металлы, фракции и т.д. При повышении норматива до 100% бизнес предпочтет устраниться от утилизации, заявили в ассоциации.
РБК вчера в 20:32
Происшествия
Мордовская школьница погибла от удара током, взяв телефон в руки
Десятилетняя школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона, стоящего на подзарядке - сообщается, что ребенок просто взял его в руки.
Газета.Ru 02:32
Футбол
«ПСЖ» попросил фанатов не оскорблять Неймара
Один из лидеров фанатов сказал, что они сосредоточат внимание на поддержке команды, в то время как к Неймару проявят безразличие.
Спорт-Экспресс вчера в 21:37
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Экономика
Центробанк предложил передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк рассматривает возможность передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) в части техосмотра, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
РИА Новости 02:38
Наука
Ученым не удалось объяснить гомосексуальность чисто генетически
Учеными из Соединенных Штатов Америки проведено масштабное исследование генов, после чего было установлено, что предрасположенность к однополым отношениям все же можно обнаружить в ДНК.
Ugpressa.ru 31 августа в 00:48
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Наука
Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд
В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тыс. единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около $4 млрд.
РБК 31 августа в 18:58
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Наука
В Китае изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
МедиаПоток вчера в 09:57
Теннис
Теннисист Медведев впервые пробился в четвертьфинал US Open
Российский теннисист Даниил Медведев переиграл немца Доминика Кёпфера и впервые в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open).
Известия вчера в 20:20
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад — после того как Эстонию покинули российские войска, "последние вагоны с техникой оккупационных войск", в 1994 году.
Вести.Ru вчера в 13:39
Транспорт
На всех остановках Казани отключены информационные табло
Информационные табло на остановках общественного транспорта в Казани не работают до вечера.
БИЗНЕС Online 02:50
Происшествия
МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок
Чем занимается ЦНИИ "Электроприбор" Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.
РБК 01:00
Армия и оружие
США изучают возможность модернизации ядерных сил
Исследовательская служба конгресса США оценила программу модернизации ядерного оружия России и поставила вопрос о целесообразности развития Штатами новых возможностей по сдерживанию РФ в этой сфере.
Москва 24 03:12
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Кино
Российский бокс-офис возглавил триллер «Я иду искать»
Культуромания 01:24
Политика
Президент Молдавии прибыл в Москву с рабочим визитом
Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Москву с однодневным рабочим визитом.
Известия 02:29
Политика
Вице-премьер РФ: «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны
По словам заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, новая ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ, которое выступает основным заказчиком этого носителя.
Московский Комсомолец вчера в 19:25
Музыка
Кристина Агилера станцевала в московском ночном клубе
Известная американская певица Кристина Агилера выступила на закрытом корпоративе, который проходил в Москве, и там она показала настоящий талант.
iReactor вчера в 22:16
Футбол
Клуб Слуцкого вышел на первое место в чемпионате Нидерландов
Футбольный клуб «Витесс», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над «АЗ Алкмаар» в матче пятого тура чемпионата Нидерландов.
REGNUM 02:44
Политика
СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева
В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.
РБК 02:26
Происшествия
В Самаре школьник умер после падения плиты со здания Дворца культуры
С облицовочной плиты фасада Дворца культуры с высоты 1-1,5 метра на десятилетнего ребенка обрушилась мраморная плита.
РИА Новости вчера в 12:47
Происшествия
Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании
Известия вчера в 15:16
Культура
Глава Якутии выступит в телепередаче «Якутия, вперед!»
2 сентября глава Якутии Айсен Николаев выступит в телевизионной передаче «Якутия, вперед!».
SakhaNews 03:19
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32