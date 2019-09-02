Футбол
Газета.RuИгрок «Спартака» Мелкадзе продолжит карьеру в «Тамбове»
Игрок "Спартака" Георгий Мелкадзе продолжит карьеру в "Тамбове", сообщает "Спорт-Экспресс". Подобную информацию подтвердил спортивный директор бордово-синих Павел Худяков.
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Спортивный директор «Тамбова»: «Берем Мелкадзе у „Спартака“ в аренду до конца сезона»
Sport24.ruвчера в 12:14
«Тамбов» бесплатно арендует Мелкадзе и будет платить 150 тысяч из 3 млн рублей зарплаты
Sports.ruвчера в 12:10
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В объявлении цена на Bugatti EB 110 SS 1993 года выпуска указана в 234 млн рублей.
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Окончательный счёт в матче – 1:3 в пользу «Авангарда», который взял реванш за своё поражение в Кубке Гагарина сезона 2018-2019.
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GM-АвтоВАЗ приостановил конвейер на неделю из-за снижения спроса
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В Беслане почтят память жертв теракта
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Пенсионный фонд России (ПФР) предложил повысить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
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Сгорело место притяжения туристов: историческая реконструкция жилищ каменного века, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru.
ГТРК Южный Урал вчера в 12:04
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AliExpress сделает пакетное предложение
Площадка начнет доставлять заказы в одной посылке Китайская торговая площадка AliExpress запускает возможность доставки заказов от разных поставщиков в одном пакете.
Коммерсантъ вчера в 19:12
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи человек
Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию техасского города Одесса.
РИА Новости вчера в 10:45
Общество
Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.
Газета.Ru вчера в 01:25
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В Москве задержали Никиту Чирцова, участника прошедшей 27 июля несогласованной акции «За честные выборы», сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 01:49
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Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель
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Об итогах переговоров на МАКС-2019 рассказали в Рособоронэкспорте
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Штаб «ООС» сообщил о гибели боевика ВСУ в Донбассе
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Турбо электротрактор ТЭТ-1000: Особенный транспорт из СССР
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Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
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В 1998 году в городе Гастингсе в графстве Восточный Суссекс Фишер задушил свою 40-летнюю соседку Клэр Летчфорд.
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В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
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Российский нападающий Иван Барбашев согласился подписать новый контракт с «Сент-Луис Блюз» на два года.
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Движение поездов на южном участке салатовой ветки метро ввели в график
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На острове Ольхон на Байкале установили бюст Владимира Путина
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Посольство РФ рассказало о состоянии Бутиной в тюрьме США
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