Футбол

Игрок «Спартака» Глушенков вслед за Боккетти может перейти в «Верону»Sport24.ru вчера в 11:28

В конце июля в «Верону» на правах свободного агента перешел бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти. 32-летний футболист подписал контракт с клубом до 30 июня 2021 года. Глушенков выступает за «Спартак» с января 2019 года, когда перешел в московскую команду из «Чертаново».
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