Футбол
Игрок «Спартака» Глушенков вслед за Боккетти может перейти в «Верону»Sport24.ru вчера в 11:28
В конце июля в «Верону» на правах свободного агента перешел бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти. 32-летний футболист подписал контракт с клубом до 30 июня 2021 года. Глушенков выступает за «Спартак» с января 2019 года, когда перешел в московскую команду из «Чертаново».
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Полузащитник «Спартака» Глушенков может продолжить карьеру в итальянской серии А
Матч ТВвчера в 09:47
Полузащитник «Спартака» Глушенков может продолжить карьеру в итальянской серии А
Sportbox.RUвчера в 09:47
Источник: Глушенков прилетел в Италию для переговоров с «Вероной». По совету Боккетти
Спорт-Экспрессвчера в 09:17
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