Футбол

Игрок «Спартака» Глушенков вслед за Боккетти может перейти в «Верону»Sport24.ru 11:28

В конце июля в «Верону» на правах свободного агента перешел бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти. 32-летний футболист подписал контракт с клубом до 30 июня 2021 года. Глушенков выступает за «Спартак» с января 2019 года, когда перешел в московскую команду из «Чертаново».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Игрок «Спартака» Глушенков вслед за Боккетти может перейти в «Верону»

Sport24.ru11:28

Полузащитник «Спартака» Глушенков может продолжить карьеру в итальянской серии А

Матч ТВ09:47

Глушенков прилетел в Италию для переговоров с «Вероной»

Soccer.ru09:29

Полузащитник «Спартака» Глушенков может продолжить карьеру в итальянской серии А

Sportbox.RU09:47

Полузащитник «Спартака» Глушенков близок к подписанию контракта с «Вероной»

Sports.ru09:18

Источник: Глушенков прилетел в Италию для переговоров с «Вероной». По совету Боккетти

Спорт-Экспресс09:17

Хавбек «Спартака» Глушенков может перейти в «Верону»

Чемпионат09:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:27, Вашингтон
Происшествия

В Киргизии начался штурм резиденции экс-президента Атамбаева

Обновлено в 10:41
Политика

Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Турцию с визитом, запутался в маршруте своего движения во время церемонии у президентского дворца в Анкаре, турецкому лидеру Тайипу Эрдогану пришлось направить его на верный путь.
Обновлено в 12:07
Культура

Артист Валентин Гафт перенес инсульт

Народный артист РСФСР находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:58
Политика

В России разработали версию Конституции для детей в стихах и картинках

Факультативные занятия по изучению Конституции в начальных классах могут появиться в российских школах, для этой цели разработана специальная версия основного закона РФ для детей в стихах и картинках.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Политика

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Зеленского

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Финансы

Цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унцию

Цена за унцию золота (28,35 г) превысила стоимость в $1500 в ходе торгов бирже в Comex в Нью-Йорке.
Обновлено в 13:18
Политика

Посла Японии вызвали в МИД РФ из-за нарушений на Южных Курилах

Японского посла в РФ Тоёхису Кодзуки вызвали в МИД РФ где ему выразили протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил.
Обновлено вчера в 14:06
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика

Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию

Обновлено вчера в 14:30
Музыка

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Обновлено в 11:55
Транспорт

В Крыму определились с единым подрядчиком капремонтов дорог

Единым подрядчиком капитального ремонта всех крымских дорог станет московская компания "Центродорстрой".
Обновлено в 10:01
Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Пассажирка остановила сбивший людей автобус в Долгопрудном

Пассажирка остановила автобус, который попал в ДТП в Долгопрудном. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 09:33
Армия и оружие

Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем

Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке ампутируют руку

Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами.
Обновлено вчера в 01:17
Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Японии началось извержение вулкана Асама

Вулкан Асама, который расположен в центральной части острова Хонсю, начал извергаться, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:31
Происшествия

В Москве остановили движение поездов на участке синей ветки метро

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена остановлено из-за падения пассажира, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:12
Футбол

Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»

Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Политика

Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17

Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Политика

Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле

Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Политика

WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России

Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.
Обновлено в 11:34
Здоровье

Медики США рассказали о необычной особенности рака у пожилых людей

Медики из США сообщили, что открыли совершенно необычную особенность рака, которая встречается у очень пожилых людей.
Обновлено в 13:01
Технологии

Во «ВКонтакте» появились музыкальные стикеры в историях

Обновлено в 10:49
Политика

Зеленский пообещал, что ездить в Крым станет проще

Украинский лидер Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ собирается упростить процедуру получения разрешения для въезда в крымскую республику.
Обновлено в 11:05
Общество

Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа

Обновлено в 03:25
Технологии

OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России

Британская компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своей глобальной группировки спутников связи.
Обновлено в 09:18
Футбол

ЦСКА заинтересован в форварде «Флуминенсе»

Как сообщает Globo Esporte, российский клуб обратил свой взор на чемпионат Бразилии, где проявляет интерес к форварду «Флуминенсе» Педро Гильерме Абреу дос Сантосу.
Обновлено в 05:14
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Глушенков
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное