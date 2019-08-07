В конце июля в «Верону» на правах свободного агента перешел бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти. 32-летний футболист подписал контракт с клубом до 30 июня 2021 года. Глушенков выступает за «Спартак» с января 2019 года, когда перешел в московскую команду из «Чертаново».

Игрок «Спартака» Глушенков вслед за Боккетти может перейти в «Верону»

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