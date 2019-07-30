Футбол
Игрок «Спартака» Фернандо перешел в «Бэйцзин Гоань»Газета.Ru 07:51
В "Спартак" Фернандо перешел в 2016 году из итальянской "Сампдории". Красно-белые приобрели бразильца за €13 млн, что сделало игрока самым дорогим приобретением столичного клуба в его истории. Соглашение полузащитника с московской командой истекало летом 2021 года.
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Путешествия
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Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
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Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.
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Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в России в июне 2019 года
По данным ведомства, средний размер пенсии в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей. Это на 6,2% больше, чем в июне 2018 года.
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Общество
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Транспорт
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Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Политика
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Политика
Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о Каспийском море
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Ани Лорак «убивается» расставанием с любовником из Black Star
Обновлено вчера в 16:59
Авто
Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет
Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Самаре загорелись два частных дома
Два частных жилых дома загорелись на площади 700 квадратных метров в Железнодорожном районе Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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Политика
В пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 10:12
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
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В Белоруссии вынесли второй в этом году смертный приговор
В своем последнем слове в суде обвиняемый заявил, что раскаивается и просил суд не выносить ему смертный приговор.
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Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан" стартовала во вторник с космодрома Плесецк.
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Экономика
Глава Минтруда объяснил рост числа бедных в России
Рост числа бедных в России, зафиксированный Росстатом в I квартале 2019 года, может быть связан с изменением методики расчёта показателя, заявил 30 июля министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 09:26
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Космос
LightSail 2: солнечный ветер вместо тяжелого топлива
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Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
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Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе артиста с женой
Вчера в ряде СМИ появилась информация, что 39-летний Михаил Галустян был замечен в обществе неизвестной женщины на борту самолета, следовавшего в Барнаул.
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Общество
Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах
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Обновлено в 10:31
Происшествия
Ганнушкина оштрафована на 150 тысяч рублей
Тверской районный суд Москвы оштрафовал сегодня руководителя программы сети "Миграция и право" правозащитного центра "Мемориал" Светлану Ганнушкину на 150 тысяч рублей, правозащитница признана виновной в правонарушении по ч.8 ст.20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения акции), информировало "МБХ-медиа".
Обновлено в 10:08
Политика
При Зеленском Украина отметит День независимости по-новому
Обновлено в 09:14
Экономика
ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян ориентированы на сбережения
Порядка 68% россиян предпочитают не тратить сбережения и откладывать деньги на будущее, при этом 24% опрошенных готовы делать крупные покупки.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53