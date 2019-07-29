Футбол

Китайский клуб заинтересован в трансфере ФернандоЕвро-футбол.ру 11:15

Полузащитник московского "Спартака" Лукас Фернандо может перейти в "Бэйцзин Гоань", сообщает твиттер-аккаунт Transfermarkt China. Детали возможной сделки по 27-летнему бразильцу не сообщается.
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