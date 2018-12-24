Футбол
Игрок «Севильи» заработал красную карточку в перерыве матча
Игрок «Севильи» заработал красную карточку в перерыве матчаLife.ru04:48
Арбитр быстро отреагировал на это, показав ему красную карточку. На второй тайм андалусская команда вышла уже вдесятером.
Life.ru04:48
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Полузащитник «Севильи» заработал удаление в перерыве по пути в раздевалку
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