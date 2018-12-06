Футбол

Главный тренер «Сент-Этьена» рассказал о состоянии Суботича
Чемпионат
вчера в 19:26

Главный тренер "Сент-Этьена" Жан-Луи Гассе рассказал о состоянии защитника Невена Суботича, который получил серьёзную травму во время матча 16-го тура французской Лиги 1 с "Бордо" (2:3). В середине первого тайма встречи Суботич столкнулся с партнёром по команде, голкипером Стефаном Рюффье.
Чемпионатвчера в 19:26

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Дортмундская «Боруссия» пожелала скорейшего выздоровления Суботичу

Спорт-Экспрессвчера в 20:13

Игрок «Сент-Этьена» получил удар в висок и был госпитализирован

РИА Новостивчера в 18:05

Главный тренер «Сент-Этьена» рассказал о состоянии Суботича

Матч ТВвчера в 19:54

Главный тренер «Сент-Этьена» рассказал о состоянии Суботича

Sportbox.RUвчера в 19:54

Дортмундская «Боруссия» пожелала Суботичу скорейшего выздоровления

Sport24.ruвчера в 22:43

«Боруссия» Д пожелала скорейшего выздоровления Суботичу

Чемпионатвчера в 20:27

Футболист «Сент-Этьена» Суботич госпитализирован во время матча чемпионата Франции

ТАССвчера в 15:16
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Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Футбол

Спартак — Урал 1:1

Обновлено в 02:59
Футбол

Ахметов признан лучшим молодым игроком премьер-лиги

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал лучшим молодым футболистом премьер-лиги, сообщает официальный сайт Детской футбольной лиги (ДФЛ), которая вручает премию "Первая пятерка".
Обновлено в 04:17
Футбол

«Ливерпуль» показал лучший старт сезона в истории клуба

Обновлено в 04:22
Футбол

«Барселона» разгромила клуб «Леонеса» в Кубке Испании

«Барселона» на своем поле провела ответный матч 1/16 финала Кубка Испании с клубом «Леонеса».
Обновлено в 04:02
Футбол

Моуринью: «„МЮ“ играл сердцем и душой, но поплатился за ошибки»

Обновлено в 03:29
Футбол

«ПСЖ» сыграл вничью во втором подряд матче Лиги 1

Напомним, что подопечные Томаса Тухеля в предыдущем туре на выезде сыграли вничью с «Бордо» (2:2), прервав победную серию из 14 матчей со старта этого сезона Лиги 1. «ПСЖ» (44 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров.
Обновлено в 03:16
Футбол

Пеле: Марадона был намного лучше, чем Месси

Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, легендарный футболист Пеле высказал мнение, что аргентинец Марадона в своё время играл намного лучше, чем нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Обновлено в 04:12
Футбол

Сергей Паршивлюк: «Первые 30 минут „Ростов“ играл в непонятно что»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в рамках первой игры ¼ финала Кубка России отметил, что у желто-синих взыграло самолюбие после пропущенных мячей, а также заявил, что его команда в этой игре показала максимум.
Обновлено вчера в 15:47
Футбол

Ташаев: шокирован тем, что Кокорина и Мамаева не выпустили из СИЗО

Обновлено вчера в 15:52
Футбол

«Реал» согласовал с «Челси» условия трансфера Азара

Мадридский «Реал» согласовал условия трансфера нападающего лондонского «Челси» Эдена Азара, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 04:17
Футбол

Тренер «Челси» прокомментировал второй выездной проигрыш подряд

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри не смог найти объяснений поражению команды в игре против «Вулверхэмптона» в 15-м туре чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 03:30
Футбол

Дмитрий Булыкин: «Выступаю двумя руками за введение ВАР»

Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал тот факт, что клубы премьер-лиги на общем собрании одобрили использование системы видеопомощи арбитрам (ВАР).
Обновлено в 01:48
Футбол

Мбаппе: «Венгер хотел видеть меня в „Арсенале“, но я выбрал „ПСЖ“»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе рассказал, что прежде чем он подписал контракт с парижанами, им интересовался «Арсенал».
Обновлено в 01:38
Футбол

Экс-главный тренер «Бордо» получит до €1,6 млн за свое увольнение

Уволенный в августе 2018 года из французского "Бордо" уругвайский тренер Густаво Пойет получит неустойку в размере до €1,6 миллиона за досрочное расторжение контракта, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:16
Футбол

Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Для этого клуба футболисты являются товаром»

20-летний голландец покинул этот клуб летом 2018 года. «Манчестер Сити» — это вроде компании.
Обновлено в 04:02
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Невен Суботич
Сербский футболист
Сербский футболист, центральный защитник клуба «Сент-Этьен». Выступал в сборной Сербии.
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Стефан Руффье
Французский футболист
Французский футболист, вратарь «Сент-Этьена».
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