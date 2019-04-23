Футбол
Игрок «Саутгемптона» Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛПетербургский дневник вчера в 16:40
Нападающий футбольного клуба «Саутгемптон» Шейн Лонг записал на свой счет самый быстрый гол в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Это случилось в матче 31-го тура с «Уотфордом», состоявшемся вечером 23 апреля. Шейн Лонг смог отличиться уже на седьмой секунде встречи.
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«Уотфорд», пропустив самый быстрый гол в истории АПЛ, отыгрался на 90-й минуте
Sport24.ruвчера в 16:42
«Уотфорд» вырвал ничью у «Саутгемптона», Лонг забил самый быстрой гол в истории АПЛ
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