Футбол

Игрок «Саутгемптона» Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛПетербургский дневник вчера в 16:40

Нападающий футбольного клуба «Саутгемптон» Шейн Лонг записал на свой счет самый быстрый гол в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Это случилось в матче 31-го тура с «Уотфордом», состоявшемся вечером 23 апреля. Шейн Лонг смог отличиться уже на седьмой секунде встречи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Забить за 7 секунд. Самый быстрый гол в истории АПЛ

Sport24.ruвчера в 15:45

«Уотфорд» вырвал ничью у «Саутгемптона», Лонг забил самый быстрой гол в истории АПЛ

Советский спортвчера в 16:51

Форвард «Саутгемптона» забил самый быстрый гол в истории АПЛ

Матч ТВвчера в 15:14

«Саутгемптон» забил самый быстрый гол в истории английской премьер-лиги

РИА Новостивчера в 15:07

Лонг: «Только после игры узнал, что забил самый быстрый гол в АПЛ»

Soccer.ruвчера в 23:50

«Уотфорд» — «Саутгемптон», 23 апреля 2019, самый быстрый гол в истории АПЛ

Чемпионатвчера в 15:32

Забит самый быстрый гол в истории АПЛ! Быстрое чудо от форварда «Саутгемптона». ВИДЕО

Sport.ruвчера в 17:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 09:00, Ашберн
Музыка

Умер французский певец Дик Риверc

Обновлено в 08:40
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Технологии

Philip Morris начнет страховать жизнь и давать скидку за отказ от сигарет

Отказавшийся в течение трех месяцев от сигарет в пользу системы нагревания табака iQOS (разработана Philip Morris) сможет рассчитывать на скидку уже в 25%.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Мать брошенных в Липецке детей нашли в роддоме с третьим ребенком

Обновлено в 07:56
Наука

Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов

Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ

"Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Ксения Собчак вернулась в «Дом-2»

Ранее в другой своей передаче, где главной героиней стала балерина Анастасия Волочкова, Ксения Собчак прямо сказала, что ее работа в "Доме-2", несмотря на долгие годы, которые прошли с момента ухода из программы, является незакрытым гештальтом.
Обновлено в 01:36
Футбол

Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО

Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 03:52
Общество

Twitter обжаловал наложенный судом штраф в 3000 рублей

5 апреля сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы назначил компании штраф в 3000 рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса.
Обновлено в 08:09
Кино

Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя

Семья Джона Р. Р. Толкина выступила против готовящегося фильма о жизни писателя, сообщает СNN.
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие

WSJ узнала об использовании Китаем американских спутников

Китай в обход запрета получил несколько американских космических спутников гражданского назначения и применял их для обеспечения связи солдат Народно-освободительной армии, распространения государственных сообщений и усиления полиции, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и корпоративные отчеты.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Ким Чен Ын впервые дал интервью журналисту из России

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Россию дал первое интервью российскому СМИ, в котором рассказал о теплых впечатлениях о стране.
Обновлено в 07:54
Общество

Похолодание придет в Москву на Пасху

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Максакова не считает бывшего мужа причастным к убийству Вороненкова

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что ее бывший муж Владимир Тюрин не причастен к убийству.
Обновлено вчера в 22:43
Здоровье

Россияне стали вдвое меньше пить

«Потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 л на душу населения с 18 л в 2011 году, то есть почти в два раза», — цитирует доклад ведомства «Интерфакс».
Обновлено в 04:58
Авто

Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12

Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Авто

«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне

В документе речь идет о новом кроссовере Haval F7, который будут собирать на новом заводе компании Haval в Тульской области.
Обновлено вчера в 09:52
Авто

Renault Kaptur обновился, но не подорожал

Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Гаджеты

Alibaba Group хочет продавать в России умную колонку Tmall Genie

На сайте российского маркетплейса Tmall (входит в Alibaba Group) появилась промостраница для умной колонки Tmall Genie, сообщает РБК.
Обновлено в 04:52
Хоккей

Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца

В Челябинской области организована проверка обстоятельств смерти младенца, обнаруженного в самодельном гробу на обочине дороги.
Обновлено в 05:04
Политика

Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР

Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Происшествия

СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя

СКР настаивает на заочном аресте еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Украинца осудили за попытку контрабанды запчастей для танка «Армата»

Обновлено в 08:48
Происшествия

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Нефтеюганске полиция задержала бросившего венок в Вечный огонь

В Нефтеюганске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, бросившего венок в Вечный огонь около памятника «Воину-освободителю».
Обновлено в 08:33
Политика

Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому

23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено вчера в 20:43
Шоу-бизнес

Меган Маркл планирует выйти из декрета «по-американски»

Как стало известно, Маркл сообщила своим помощникам, что не собирается засиживаться в декретном отпуске и вернется к делам спустя всего три месяца после родов.
Обновлено в 07:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Шейн Лонг
Ирландский футболист
Ирландский футболист, нападающий клуба «Саутгемптон» и сборной Ирландии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное