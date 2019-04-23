Футбол
Игрок «Саутгемптона» Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛПетербургский дневник вчера в 16:40
Нападающий футбольного клуба «Саутгемптон» Шейн Лонг записал на свой счет самый быстрый гол в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Это случилось в матче 31-го тура с «Уотфордом», состоявшемся вечером 23 апреля. Шейн Лонг смог отличиться уже на седьмой секунде встречи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Уотфорд» вырвал ничью у «Саутгемптона», Лонг забил самый быстрой гол в истории АПЛ
Советский спортвчера в 16:51
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 09:00, Ашберн
Музыка
Умер французский певец Дик Риверc
Обновлено в 08:40
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Технологии
Philip Morris начнет страховать жизнь и давать скидку за отказ от сигарет
Отказавшийся в течение трех месяцев от сигарет в пользу системы нагревания табака iQOS (разработана Philip Morris) сможет рассчитывать на скидку уже в 25%.
Обновлено в 07:59
Наука
Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов
Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ
"Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вернулась в «Дом-2»
Ранее в другой своей передаче, где главной героиней стала балерина Анастасия Волочкова, Ксения Собчак прямо сказала, что ее работа в "Доме-2", несмотря на долгие годы, которые прошли с момента ухода из программы, является незакрытым гештальтом.
Обновлено в 01:36
Футбол
Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО
Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 03:52
Общество
Twitter обжаловал наложенный судом штраф в 3000 рублей
5 апреля сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы назначил компании штраф в 3000 рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса.
Обновлено в 08:09
Кино
Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя
Семья Джона Р. Р. Толкина выступила против готовящегося фильма о жизни писателя, сообщает СNN.
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие
WSJ узнала об использовании Китаем американских спутников
Китай в обход запрета получил несколько американских космических спутников гражданского назначения и применял их для обеспечения связи солдат Народно-освободительной армии, распространения государственных сообщений и усиления полиции, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и корпоративные отчеты.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Ким Чен Ын впервые дал интервью журналисту из России
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Россию дал первое интервью российскому СМИ, в котором рассказал о теплых впечатлениях о стране.
Обновлено в 07:54
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Максакова не считает бывшего мужа причастным к убийству Вороненкова
Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что ее бывший муж Владимир Тюрин не причастен к убийству.
Обновлено вчера в 22:43
Здоровье
Россияне стали вдвое меньше пить
«Потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 л на душу населения с 18 л в 2011 году, то есть почти в два раза», — цитирует доклад ведомства «Интерфакс».
Обновлено в 04:58
Авто
Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Авто
«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне
В документе речь идет о новом кроссовере Haval F7, который будут собирать на новом заводе компании Haval в Тульской области.
Обновлено вчера в 09:52
Авто
Renault Kaptur обновился, но не подорожал
Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Гаджеты
Alibaba Group хочет продавать в России умную колонку Tmall Genie
На сайте российского маркетплейса Tmall (входит в Alibaba Group) появилась промостраница для умной колонки Tmall Genie, сообщает РБК.
Обновлено в 04:52
Хоккей
Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца
В Челябинской области организована проверка обстоятельств смерти младенца, обнаруженного в самодельном гробу на обочине дороги.
Обновлено в 05:04
Политика
Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР
Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Происшествия
СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя
СКР настаивает на заочном аресте еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Нефтеюганске полиция задержала бросившего венок в Вечный огонь
В Нефтеюганске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, бросившего венок в Вечный огонь около памятника «Воину-освободителю».
Обновлено в 08:33
Политика
Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому
23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено вчера в 20:43
Шоу-бизнес
Меган Маркл планирует выйти из декрета «по-американски»
Как стало известно, Маркл сообщила своим помощникам, что не собирается засиживаться в декретном отпуске и вернется к делам спустя всего три месяца после родов.
Обновлено в 07:40