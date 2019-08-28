Полузащитник «Шахтера» Тайсон попросил клуб продать его в «Рому».

Игрок «Шахтера» через Instagram попросил отпустить его в «Рому»

Политика Гройсман записал прощальное видеообращение Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.

Политика Партия Зеленского подготовила 465 поправок в конституцию Украины Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готовит 465 инициатив по внесению изменений в конституцию страны.

Происшествия Пострадавшая в Турции девочка из России умерла Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.

Политика Путин встретится с врио губернатора Курской области Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в среду глава государства Владимир Путин проведет ряд мероприятий, в том числе встречу с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом.

Авто Renault начала продажи нового Triber В Индии стартовали продажи нового бюджетного кросс-вэна Renault Triber.

Общество На портале госуслуг появится возможность проверить историю автомобиля Например, ведение единого реестра, по которому можно будет проверить онлайн всю историю регистрационных действий, то есть полный трекинг владения автомобилем.

Экономика Forbes назвал самые богатые семьи России Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.

Политика Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций.

Происшествия Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.

Технологии Во Франции раскрыли заразившую 850 тысяч компьютеров хакерскую сеть Французская полиция раскрыла хакерскую сеть, которая заразила вирусом свыше 850 тысяч компьютеров по всему миру, сообщает BBC News.

Здоровье Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

Шоу-бизнес Лере Кудрявцевой вызвали «Скорую» на «Новой волне» «Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.

Политика Пушков подтвердил слова Макрона о конце гегемонии Запада Заявление по поводу гегемонии Запада Макрон сделал в ходе своего выступления на совещании послов республики.

Политика Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.

Здоровье На Ставрополье телемедицина помогает точному диагностированию Одной из первых обсудили тему развития в регионе телемедицины.

Финансы Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года Ведомство ожидает, что к концу 2019 года курс американской валюты опустится до 65,8 рубля за доллар, сообщает в среду, 28 августа, «Интерфакс».

Политика Россия обвинила США в выкручивании рук заказчикам оружия США оказывают давление на иностранных заказчиков российского оружия, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС, передает ТАСС.

Политика Путин и Эрдоган показались на Су-57 Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57.

Экономика Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.

Общество Число браков и разводов в России упало до минимума за 30 лет Число браков и разводов в России упало до минимума с 1990 года, следует из данных Росстата.

Общество Во Владивостоке из-за дождей введен режим ЧС Глава Владивостока Олег Гуменюк объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с ливнями, обрушившимся на город в последние дни.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.