Футбол
Игрок «Ростова» принес Исландии победу над ТурциейSoccer.ru 16:43
Сборная Исландии в рамках отборочного матча на Евро-2020 оказалась сильнее команды Турции. Дубль сделал оборонец "Ростова" Рагнар Сигурдссон.
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Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
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