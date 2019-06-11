Футбол

Игрок «Ростова» принес Исландии победу над ТурциейSoccer.ru 16:43

Сборная Исландии в рамках отборочного матча на Евро-2020 оказалась сильнее команды Турции. Дубль сделал оборонец "Ростова" Рагнар Сигурдссон.
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