Футбол
Игрок «Реала» ошибочно считает город США отдельной странойМатч ТВ вчера в 23:44
Напомним, что Хьюстон является городом, который расположен в штате Техас. В социальных сетях Кубо сразу стали сравнивать с капитаном мадридцев Серхио Рамосом, который также допускал подобные ошибки в интервью. Кубо перешел в «Реал» этим летом.
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Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
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Общество
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Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
США объявили о введении новых санкций против России по делу Скрипалей
Госдепартамент США объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 00:01
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Общество
Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера
Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено вчера в 13:23
Армия и оружие
Минобороны опубликовало кадры уничтожения объектов террористов в Сирии
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Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Здоровье
Минздрав РФ назвал регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Министерство здравоохранения России назвало российские регионы, в которых наибольшее количество больных туберкулезом.
Обновлено в 00:34
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Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено вчера в 20:51
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова расплакалась, вспоминая про болезнь Андрея Гайдуляна
Обсуждая болезнь друга, Рубцова не смогла сдержать слез.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
Cтадион «Ростова» дисквалифицирован за инцидент с фанатами «Спартака»
Обновлено вчера в 09:35
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Наука
На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами
Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено 31 июля в 14:21
Экономика
В России запускается новая программа страхования жилья
С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
Пожар на мебельной фабрике в Одинцово ликвидирован
В подмосковном Одинцово произошел крупный пожар на мебельной фабрике. Там загорелся склад с автомобильными тентами.
Обновлено вчера в 17:09
Авто
Выпустили байк со встроенным грилем (мясо можно будет готовить прямо в дороге)
Впервые «мясистый» байк покажут публике на мероприятии 2019 Sturgis Motorcycle Rally, которое пройдет в Южной Дакоте со 2 по 11 августа.
Обновлено вчера в 05:49
Авто
Новый Volkswagen Tiguan выйдет в 2022 году
Первое поколение модели выпускалось более 10 лет, тогда как нынешнее получит куда более короткий жизненный цикл, так как компания уже вовсю разрабатывает совершенно новый Tiguan, серийное производство которого намечено на 2022 год.
Обновлено 01 августа в 19:54
Шоу-бизнес
Айза Анохина: «Сильно поругалась с мужем. Мне больно»
Образу жизни, который ведет 34-летняя Айза Анохина, завидуют многие поклонники. Бизнесвумен проводит все свободное время на Бали.
Обновлено вчера в 17:30
Космос
Оставленные на Луне багги наделили статусом достопримечательностей
На прошлой неделе правительство города Кент штата Вашингтон, США, единогласно проголосовало за предоставление лунным роверам, принимавшим участие в миссиях Аполлон 15, 16 и 17, звания исторических достопримечательностей.
Обновлено вчера в 08:15
Интернет
В Минкомсвязи поддержали идею заклеивать камеру на ноутбуке
Пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Новиков поддержал идею Роскачества заклеивать камеру и микрофон на ноутбуке и других устройствах, сообщает агентство "Москва"
Обновлено вчера в 21:14
Политика
Подсчитаны расходы США на расследование вмешательства России в выборы
Расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента Дональда Трампа с российской стороной обошлось налогоплательщикам в 31,6 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
В Канаде сошел с рельс поезд с химикатами, объявлена эвакуация
Обновлено вчера в 23:02
Транспорт
Шереметьево признали лучшим аэропортом мира
Британская компания Stasher признала московский аэропорт Шереметьево лучшим в мире.
Обновлено вчера в 15:44
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено вчера в 09:52
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые покажут на статической экспозиции МАКС-2019
"На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 будет продемонстрирован истребитель пятого поколения Су-57", - сказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
В пятницу, выступая перед журналистами, президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с Россией и Китаем "вопросы заключения соглашения по ядерному оружию, в тот день, когда истекло соглашение 1987 года с Кремлем" (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом), отмечает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:39