Футбол

Игрок «Реала» Хамес Родригес может перейти в «Атлетико»Аргументы и Факты 06:52

Полузащитник «Реал Мадрида» Хамес Родригес в скором времени может покинуть испанский клуб и перейти в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает издание Marca. По информации СМИ, колумбиец хочет продолжить свою карьеру и остаться в Мадриде.
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Колумбийский футболист, атакующий полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», вице-капитан сборной Колумбии. Обладатель премии ФИФА имени Ференца Пушкаша в 2014 году.
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