Полузащитник «Реал Мадрида» Хамес Родригес в скором времени может покинуть испанский клуб и перейти в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает издание Marca. По информации СМИ, колумбиец хочет продолжить свою карьеру и остаться в Мадриде.

Игрок «Реала» Хамес Родригес может перейти в «Атлетико»

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