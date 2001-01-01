Футбол
Игрок «Реала» Хамес Родригес может перейти в «Атлетико»Аргументы и Факты 06:52
Полузащитник «Реал Мадрида» Хамес Родригес в скором времени может покинуть испанский клуб и перейти в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает издание Marca. По информации СМИ, колумбиец хочет продолжить свою карьеру и остаться в Мадриде.
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