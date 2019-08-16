Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» заинтересовано в нападающем «Порту» Тикиньо Соаресе. 28-летний бразильский футболист начал профессиональную карьеру в 2009 году в составе клуба «Америка» (Натал).

с чего всё началось

Через два года форварда выкупила «Витория», а в 2017 году его приобрёл «Порту». В прошлом сезоне Тикиньо принял участие в 28 матчах португальской Примейры (24 – в основе), в которых записал на свой счёт 15 голов (3 – с пенальти), а также получил 5 жёлтых карточек.

Политика Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.

Армия и оружие Российские летчики могут получить вместо Калашникова новый ПП-2000 Агентство отмечает, что сейчас в состав носимого аварийного запаса летчика входят не только еда, вода, аптечка, средства связи и другие вещи, которые могут пригодиться в мирное время, но также автомат Калашникова АКС-74У, боеприпасы к нему и гранаты.

Происшествия В Подмосковье проверили мусорные объекты у Жуковского после ЧП с А321 Сотрудники Росприроднадзора и Министерства экологии и природопользования Московской области провели проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский, где утром 15 августа совершил аварийную посадку самолёт А321.

Политика Ушаков: Путин и Макрон обсудят обеспечение безопасности в Европе Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече 19 августа обсудят обеспечение безопасности в Европе и сотрудничество РФ с ЕС.

Космос На Марс нельзя будет слетать дважды, заявил эксперт Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил, что доза радиации, которую человек получит за время путешествия на Марс и обратно, примерно соответствует максимальной допустимой дозе за всю жизнь.

Наука Ученые выяснили, как добиться секса от женщин Исследователи из Польши смогли узнать, как следует вести себя мужчинам, если они хотят добиться интима от понравившихся им женщин.

Происшествия Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.

Общество В центре Гонконга демонстранты заблокировали несколько дорог Сотни протестующих заблокировали несколько дорог в центре Гонконга, устроив сидячую забастовку, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Происшествия Житель Ингушетии похитил 13-летнюю девочку, чтобы жениться Правоохранители Ингушетии задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в похищении 13-летней девочки.

Происшествия В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.

Происшествия Американец сбежал от СБУ перед экстрадицией в Израиль Находящийся в международном розыске гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины, которые должны были передать его израильским правоохранительным органам в киевском аэропорту, сообщается на сайте прокуратуры украинской столицы.

Армия и оружие Ушаков рассказал о поставках в Турцию второй партии С-400 Поставки второй партии российских ракетных комплексов С-400 в Турцию активно обсуждаются, тема прорабатывается в рамках достигнутых ранее договоренностей.

Происшествия Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".

Футбол Чалов тренируется в общей группе ЦСКА перед матчем со «Спартаком» Нападающий ЦСКА Федор Чалов перед матчем 6-го тура чемпионата России против «Спартака» тренируется в общей группе, сообщает официальный сайт армейцев.

Шоу-бизнес Собчак перевоплотилась в балерину На фотографии Ксения Собчак стоит на кнехте яхты на левой ноге, а правую, как настоящая балерина, вытянула под углом 90 градусов.

Гаджеты Вице-президент Xiaomi показал Redmi Note 8 на видео Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал видео, где демонстрируется заводская сборка нового смартфона с датчиком камеры на 64 Мп.

Политика НАБУ открыло дело на главу СБУ Грицака Национально антикоррупционное бюро Украины 8 августа на основании постановления судьи Соломенского райсуда Киева начало досудебное расследование в отношении главы СБУ Грицака.

Происшествия Вор в законе из Казани отказался от титула Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.

Общество Организаторы отказались от проведения митинга 25 августа Организаторы митинга 25 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве отказались от предложения властей провести его с внешней стороны Садового кольца.

Политика Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).