Футбол

«Динамо» заинтересовалось нападающим «Порту»Чемпионат 09:44

Через два года форварда выкупила «Витория», а в 2017 году его приобрёл «Порту». В прошлом сезоне Тикиньо принял участие в 28 матчах португальской Примейры (24 – в основе), в которых записал на свой счёт 15 голов (3 – с пенальти), а также получил 5 жёлтых карточек.
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«Динамо» заинтересовалось нападающим «Порту»

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» заинтересовано в нападающем «Порту» Тикиньо Соаресе. 28-летний бразильский футболист начал профессиональную карьеру в 2009 году в составе клуба «Америка» (Натал).
Чемпионат09:44

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«Динамо» интересуется нападающим «Порту» Соаресом

Sport24.ru09:56

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Sport.ru10:29

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Metaratings10:15

«Чемпионат»: «Динамо» интересуется форвардом «Порту» Соаресом

Sports.ru10:08

СМИ: Нападающий «Порту» может перейти в «Динамо»

Sportbox.RU10:35
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Происшествия

Второй пилот аварийно севшего в кукурузном поле А321 госпитализирован

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Агентство отмечает, что сейчас в состав носимого аварийного запаса летчика входят не только еда, вода, аптечка, средства связи и другие вещи, которые могут пригодиться в мирное время, но также автомат Калашникова АКС-74У, боеприпасы к нему и гранаты.
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Очевидцы сообщили о перестрелке на петербургской оптовой базе «Салова»

Очевидцы рассказали в социальных сетях о стрельбе, начавшейся на базе «Салова».
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Обновлено в 05:40
Происшествия

Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира

Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Общество

В центре Гонконга демонстранты заблокировали несколько дорог

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Обновлено в 10:20
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
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Обновлено в 07:21
Происшествия

Американец сбежал от СБУ перед экстрадицией в Израиль

Находящийся в международном розыске гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины, которые должны были передать его израильским правоохранительным органам в киевском аэропорту, сообщается на сайте прокуратуры украинской столицы.
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Армия и оружие

Ушаков рассказал о поставках в Турцию второй партии С-400

Поставки второй партии российских ракетных комплексов С-400 в Турцию активно обсуждаются, тема прорабатывается в рамках достигнутых ранее договоренностей.
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Чалов тренируется в общей группе ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов перед матчем 6-го тура чемпионата России против «Спартака» тренируется в общей группе, сообщает официальный сайт армейцев.
Обновлено в 10:01
Общество

Умерла нидерландская принцесса Кристина

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Собчак перевоплотилась в балерину

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Жена посадившего самолет А321 пилота сообщила о его реакции на награду

Обновлено в 09:35
Гаджеты

Вице-президент Xiaomi показал Redmi Note 8 на видео

Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал видео, где демонстрируется заводская сборка нового смартфона с датчиком камеры на 64 Мп.
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НАБУ открыло дело на главу СБУ Грицака

Национально антикоррупционное бюро Украины 8 августа на основании постановления судьи Соломенского райсуда Киева начало досудебное расследование в отношении главы СБУ Грицака.
Обновлено в 08:28
Политика

Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»

Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
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Вор в законе из Казани отказался от титула

Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
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Организаторы отказались от проведения митинга 25 августа

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Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей

Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
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