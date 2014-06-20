Футбол

Газета.RuГазета.RuИгрок «ПСЖ» Ареоля может продолжить карьеру в «Реале»

Игрок "ПСЖ" Альфонс Ареоля может продолжить карьеру в "Реале", сообщает AS. По информации издания, французский клуб может обменять 26-летнего спортсмена на его коллегу по амплуа, костариканского футболиста Кейлора Наваса.
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