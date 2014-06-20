Игрок "ПСЖ" Альфонс Ареоля может продолжить карьеру в "Реале", сообщает AS. По информации издания, французский клуб может обменять 26-летнего спортсмена на его коллегу по амплуа, костариканского футболиста Кейлора Наваса.

Игрок «ПСЖ» Ареоля может продолжить карьеру в «Реале»

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Экономика Эксперты: в 2019 году российские новостройки обставят мебелью на 22 миллиарда рублей Наличие мебели в новостройке увеличивает цену квартиры в среднем на 5 тысяч рублей за квадратный метр — это значит, поясняют эксперты, что в текущем году стоимость мебели, которая будет использоваться для обстановки новых квартир, достигнет 22 миллиардов рублей.

Политика Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении.

Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Экономика Газпромбанк избавился от акций российско-венесуэльского банка Газпромбанк передал Росимуществу свою долю в российско-венесуэльском Еврофинанс Моснарбанке, сообщила РБК пресс-служба Газпромбанка.

Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Экономика Назван размер «невидимой» экономики РФ Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 11,7 трлн рублей.

Здоровье Терапевт предупредила о надвигающихся сезонных заболеваниях «Вечерняя Москва» поговорила с врачом-терапевтом первой категории Мариной Анисимовой и узнала, какие инфекции будут представлять наибольшую опасность для россиян в первые осенние месяцы.

Политика Болсонару удалил оскорбительный комментарий о жене Макрона Президент Бразилии Жаир Болсонару удалил свой комментарий, оскорбивший жену французского лидера Эммануэля Макрона, к коллажу в Facebook.

Кино Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом На канале WBRussia в YouTube появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли.

Космос NASA предупредило о приближении к Земле сразу двух крупных астероидов Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредили о том, что к Земле 14-го сентября 2019 года приблизятся сразу два больших по своим размерам астероида.

Экономика Пуш-эффект: банки экономят до 80% при отмене SMS-уведомлений Экономия до 80% Пуш-уведомления — всплывающие оповещения — современный и удобный способ информирования, считают в опрошенных "Известиями" кредитных организациях из топ-20.

Политика Южная Осетия обвинила Грузию в провокации на границе Полиция Грузии незаконно разместила блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.

Армия и оружие В ДНР заявили об обстреле со стороны ВСУ В Народной милиции ДНР сообщили об обстреле со стороны ВСУ по районам населенного пункта Крутая Балка, подконтрольного самопровозглашенной Донецкой Народной Республике.

Технологии Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.

Финансы Страховщикам показали, как не падать Банк России опубликовал положение о финансовой устойчивости компаний Банк России доработал концепцию по финансовой устойчивости страховщиков — вчера регулятор опубликовал проект положения о порядке определения платежеспособности участников этого рынка.

Гаджеты В популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус В «Лаборатории Касперского» сообщили, что в популярном приложении CamScanner для Android найдет опасный троян.

Общество «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом Актер Эммануил Виторган (79) поделился радостной новостью с поклонниками. В знаменитом семействе пополнение.

Политика В Госдуме назвали президенту Грузии свои условия возобновления диалога Накануне Зурабишвили заявила, что Грузия может возобновить диалог с Россией, если позиция Москвы по отношению к Тбилиси изменится.

Общество Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.