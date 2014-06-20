Игрок "ПСЖ" Альфонс Ареоля может продолжить карьеру в "Реале", сообщает AS. По информации издания, французский клуб может обменять 26-летнего спортсмена на его коллегу по амплуа, костариканского футболиста Кейлора Наваса.

Игры В сентябре подписчики PS Plus получат сразу две отличных AAA-игры Sony решила по-настоящему расщедриться в сентябре: подписчики сервиса PlayStation Plus получат в следующем месяце Batman: Arkham Knight и Darksiders 3. А ведь релиз Darksiders 3 состоялся меньше года назад, и игра до сих пор стоит почти 4 тыс. рублей.

Армия и оружие Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".

Происшествия Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.

Политика США ужесточили пошлины против Китая Напомним, Китай в ответ на действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США, после чего президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции до 15% вместо 10%, как планировалось раньше.

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года В 2020 году курс рубля составит 65,7 рубля за $1 против 64,9 рубля в апрельском прогнозе, в 2021 году - 66,1 рубля за $1 против 65,4 рубля ранее, в 2022 году - 66,5 рубля против 66,2 рубля.

Политика В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.

Происшествия В Мексике при нападении на бар погибли больше 20 человек В городе Коацакоалькос на юге Мексики при нападении на бар погибли больше 20 человек. Об этом 28 августа написало местное издание Excelsior.

Политика Советники глав государств «нормандской четверки» встретятся 2 сентября Встреча советников глав стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) пройдет 2 сентября, говорится в сообщении на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Шоу-бизнес Анжелика Варум поддержала Лолиту Милявскую после развода Анжелика Варум опубликовала в инстаграме трогательный пост, в котором поддержала свою подругу Лолиту Милявскую, недавно пережившую развод.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом На фото актер обнимает жену Ирину, которая держит на руках новорожденную малышку, рядом с ней стоит полуторагодовалая Этель — старшая наследница пары.

Политика Болтон назвал дату визита в Белоруссию и Молдавию Визит помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона в Белоруссию и Молдавию состоится 29 августа, написал он в Twitter.

Экономика Германия положила глаз на российский мегапроект Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства.

Политика СМИ объяснили отказ Лукашенко ехать в Польшу дружбой с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко не примет приглашение польского коллеги Анджея Дуды посетить 1 сентября мероприятия в память начала Второй мировой войны из-за того, что в Варшаву не приглашен российский лидер Владимир Путин, пишет польское издание Rzeczpospolita.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Авто АвтоВАЗ замедлит скорость производства машин Компания АвтоВАЗ планирует с середины сентября уменьшить скорость некоторых линий конвейера на заводе в Тольятти на неопределенный срок.

Политика Обмен пленными между Россией и Украиной перенесли Стороны вынуждены сдвинуть на неопределенный срок дату обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, сообщил адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.

Кино «Союзмультфильм» объявил конкурс анимированных комиксов про Винни-Пуха "Союзмультфильм" совместно с профплощадкой "Слет аниматоров" проводит конкурс на лучший анимированный комикс о Винни-Пухе.

Наука Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.

Наука Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.

Экономика В России зафиксировали рост уровня бедности Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.

Происшествия В Новосибирске в здании произошло обрушение стены В Новосибирске произошло ЧП: в Ленинском районе Новосибирска в здании произошло обрушение стены, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на российские СМИ.