Футбол
Газета.RuИгрок «ПСЖ» Ареоля может продолжить карьеру в «Реале»
Игрок "ПСЖ" Альфонс Ареоля может продолжить карьеру в "Реале", сообщает AS. По информации издания, французский клуб может обменять 26-летнего спортсмена на его коллегу по амплуа, костариканского футболиста Кейлора Наваса.
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Игры
В сентябре подписчики PS Plus получат сразу две отличных AAA-игры
Sony решила по-настоящему расщедриться в сентябре: подписчики сервиса PlayStation Plus получат в следующем месяце Batman: Arkham Knight и Darksiders 3. А ведь релиз Darksiders 3 состоялся меньше года назад, и игра до сих пор стоит почти 4 тыс. рублей.
Gmbox.ru 11:54
Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 13:35
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Политика
США ужесточили пошлины против Китая
Напомним, Китай в ответ на действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США, после чего президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции до 15% вместо 10%, как планировалось раньше.
Взгляд.ру 10:30
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» Су-57
В Сети появилось видео исполнения истребителем Су-57 фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Взгляд.ру 01:29
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
В 2020 году курс рубля составит 65,7 рубля за $1 против 64,9 рубля в апрельском прогнозе, в 2021 году - 66,1 рубля за $1 против 65,4 рубля ранее, в 2022 году - 66,5 рубля против 66,2 рубля.
ТАСС 13:00
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Происшествия
В Мексике при нападении на бар погибли больше 20 человек
В городе Коацакоалькос на юге Мексики при нападении на бар погибли больше 20 человек. Об этом 28 августа написало местное издание Excelsior.
Телеканал RTVI 08:07
Политика
Советники глав государств «нормандской четверки» встретятся 2 сентября
Встреча советников глав стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) пройдет 2 сентября, говорится в сообщении на сайте украинского президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 17:46
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Шоу-бизнес
Анжелика Варум поддержала Лолиту Милявскую после развода
Анжелика Варум опубликовала в инстаграме трогательный пост, в котором поддержала свою подругу Лолиту Милявскую, недавно пережившую развод.
РИА Новости 10:15
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
На фото актер обнимает жену Ирину, которая держит на руках новорожденную малышку, рядом с ней стоит полуторагодовалая Этель — старшая наследница пары.
WomanHit.ru 04:18
Политика
Болтон назвал дату визита в Белоруссию и Молдавию
Визит помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона в Белоруссию и Молдавию состоится 29 августа, написал он в Twitter.
REGNUM 17:49
Экономика
Германия положила глаз на российский мегапроект
Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства.
Lenta.ru 08:54
Политика
СМИ объяснили отказ Лукашенко ехать в Польшу дружбой с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не примет приглашение польского коллеги Анджея Дуды посетить 1 сентября мероприятия в память начала Второй мировой войны из-за того, что в Варшаву не приглашен российский лидер Владимир Путин, пишет польское издание Rzeczpospolita.
Газета.Ru 17:46
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Авто
АвтоВАЗ замедлит скорость производства машин
Компания АвтоВАЗ планирует с середины сентября уменьшить скорость некоторых линий конвейера на заводе в Тольятти на неопределенный срок.
Wroom.ru 04:58
Политика
Обмен пленными между Россией и Украиной перенесли
Стороны вынуждены сдвинуть на неопределенный срок дату обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, сообщил адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.
Взгляд.ру 05:34
Кино
«Союзмультфильм» объявил конкурс анимированных комиксов про Винни-Пуха
"Союзмультфильм" совместно с профплощадкой "Слет аниматоров" проводит конкурс на лучший анимированный комикс о Винни-Пухе.
Радио Sputnik 10:24
Наука
Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru 14:51
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Футбол
«Эвертон» и «Лестер» пробились в следующий раунд Кубка английской лиги
В Англии состоялись матчи второго раунда Кубка английской лиги.
Матч ТВ 17:07
Экономика
В России зафиксировали рост уровня бедности
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.
Интерфакс вчера в 14:42
Происшествия
В Новосибирске в здании произошло обрушение стены
В Новосибирске произошло ЧП: в Ленинском районе Новосибирска в здании произошло обрушение стены, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на российские СМИ.
The Moscow Post 02:50
Технологии
Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store - Счетная палата
Росстат оплатил контракт почти на 65 миллионов рублей, в рамках которого, в том числе, предполагалась разработка и выпуск приложений для App Store и Google Play, однако аудиторы Счетной палаты не смогли их найти, говорится в документах контрольного ведомства.
ПРАЙМ 17:17