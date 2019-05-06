Футбол

Гаттузо был оскорблен игроком, отказавшимся выходить на заменуВести.Ru 21:55

Милан — Болонья
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Лукас Биглия
Хосе Маури
27′
Сусо
37′
44′
Андреа Поли
57′
Никола Сансоне
Хакан Чалханоглу
Фабио Борини
61′
63′
Маттиас Сванберг
Маттиа Дестро
65′
Артуро Калабрези
Фабио Борини
67′
72′
Маттиа Дестро
74′
Эрик Пульгар
Лукас Пакета
74′
Лукас Пакета
75′
Сусо
Самуэль Кастильехо
79′
80′
Риккардо Орсолини
Симоне Эдера
86′
Андреа Поли
Федерико Сантандер
Франк Кессиэ
90′+6′
90′+6′
Никола Сансоне
Митчелл Дейкс
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в матче 35 тура чемпионата Италии по футболу против "Болоньи" получил в свой адрес ряд оскорблений со стороны игрока клуба Тиему Бакайоко. Тот отказался выходить на замену.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дженнаро Гаттузо: «Я попросил Бакайоко подготовиться, но он даже не надел щитки. Встретимся один на один»

Матч ТВ20:37

Гаттузо: «Поговорю с Бакайоко на своём языке»

Soccer.ru19:07

Гаттузо: «Поговорю с Бакайоко на моем языке. Посмотрим, что будет, когда мы окажемся наедине»

Sport24.ru19:58

Гаттузо: любой может оскорбить меня на поле, но затем встретимся один на один

Чемпионат20:02

Дженнаро Гаттузо: «Любой может оскорбить меня, но потом мы встретимся с глазу на глаз»

Спорт-Экспресс17:56

Хавбек «Милана» Бакайоко отказался выйти на замену и послал Гаттузо

Sports.ru16:07

Онлайн трансляция матча «Милан» - «Болонья»

Все про Спорт ру13:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 22:10, Ашберн
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено в 19:04
Происшествия

Следователи назвали главные версии катастрофы в Шереметьево

Обновлено в 11:48
Культура

По хитам Булановой сняли практически автобиографичный сериал

Обновлено в 20:25
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» передумала покупать еще десять SSJ-100

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, почти полностью принадлежит правительству региона.
Обновлено в 08:56
Экономика

Morgan Stanley откажется от деятельности в России

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено в 19:39
Происшествия

На Бухарестской улице прорвало трубу с кипятком

Обновлено в 16:40
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя

Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Экономика

Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено в 06:17
Финансы

Товарооборот России со странами БРИКС вырос до $125 млрд за 5 лет

«За пять лет в российском экспорте со странами БРИКС доля расчетов в рублях выросла в 7,2 раза — до 9,4% — и составила 6,3 млрд в долларовом эквиваленте»,— говорится в документе.
Обновлено в 21:59
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено в 13:56
Путешествия

Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Обновлено в 08:45
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес

У Меган Маркл и принца Гарри родился сын

Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями.
Обновлено в 09:43
Финансы

Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года

За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Здоровье

Вероника Скворцова высоко оценила здравоохранение области

Первыми в России донские медики стали использовать выездную форму оказания специализированной медицинской помощи: с 2005 года в Ростовской области работает «клиника на колесах» — передвижной диабет-модуль.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet

Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Общество

Met Gala 2019: пять фактов о главном модном событии года

С подачи Вриланд Met Gala навсегда переехал в Метрополитен-музей и — главное — обзавелся ежегодными темами (например, первое ее мероприятие прошло под знаменем «Романтичный и гламурный Голливуд», а Met Gala — 78/79 посвятили Дягилеву и костюмам русского балета).
Обновлено в 12:08
Происшествия

Обвиняемого в убийстве пяти человек арестовали на Урале

Суд отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в убийстве пяти человек в Нязепетровске (Челябинская область).
Обновлено в 10:12
Происшествия

В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над катастрофой SSJ 100

Аэропорт Шереметьево в настоящее время разыскивает людей, которые глумились над видео с катастрофой самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:54
Кино

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Хоккей

Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»

Обновлено в 13:15
Религия

Православные 7 мая встречают Радоницу

Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Гаджеты

Bloomberg рассказало про нововведения в iOS 13

В iOS 13 для iPad появится встроенный режим Sidecar, а он позволит планшет использовать как дополнительный монитор для компьютеров серии Mac.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тьемуэ Бакайоко
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник итальянского клуба «Милан» и национальной сборной Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное