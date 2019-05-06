Гаттузо был оскорблен игроком, отказавшимся выходить на заменуВести.Ru 21:55

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в матче 35 тура чемпионата Италии по футболу против "Болоньи" получил в свой адрес ряд оскорблений со стороны игрока клуба Тиему Бакайоко. Тот отказался выходить на замену.

Гаттузо был оскорблен игроком, отказавшимся выходить на замену

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