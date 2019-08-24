Футбол
Игрок «Милана» может продолжить карьеру в клубе РПЛГазета.Ru 03:24
Защитник "Милана" Диего Лаксальт может продолжить карьеру в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sports.ru. Об этом проинформировал журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Российский клуб заинтересован в игроке сборной Уругвая и «Милана» Диего Лаксальте
Bobsoccerвчера в 15:43
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:00, Ашберн
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Космос
В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза» с МКС
Специалисты Nasa назвали причину проблем состыковки корабля "Союз МС-14" с роботом Федором на борту с МКС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска на Чукотку, в город Певек, где он и будет базироваться.
Обновлено вчера в 19:33
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено вчера в 07:09
Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
Обновлено вчера в 21:12
Авто
Lada Granta Drive Active — производство началось
Отечественная компания начала производство Lada Granta в исполнении Drive Active, которое, по заявлению марки, создано для любителей энергичного стиля вождения.
Обновлено вчера в 05:13
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Елена Летучая: «Сломан нос и на переносице шрам»
Обновлено вчера в 03:00
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.
Обновлено вчера в 13:02
Футбол
16-летний норвежский футболист сменил имя на Лионель Месси
Клуб третьего норвежского дивизиона «Юнкерен» подписал контракт с 16-летним футболистом Лионелем Месси.
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
По словом Пескова, российский лидер в ходе совещания сделал важное заявление и в самое ближайшее время оно будет опубликовано.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Трамп высказался за отставку главы ФРС США
Президент США Дональд Трамп не намерен препятствовать отставке главы ФРС Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
WSJ: Болтон намерен помешать покупке украинской «Мотор Сич» Китаем
Помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.
Обновлено в 01:31
Футбол
«Тоттенхэм» может продать Эриксена за 50 млн фунтов
Обновлено в 00:15
Общество
Кадыров попросил построить скромную мечеть после его смерти
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил построить небольшую мечеть в честь него после его кончины.
Обновлено вчера в 10:47
Космос
В Солнечной системе найдены две забытые планеты. Кто доберется первым
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых
В водах Атлантического океана после столкновения с айсбергом затонул круизный лайнер «Титаник», на борту которого находились 2200 человек.
Обновлено 21 августа в 23:48
Политика
Зеленский рассказал, с чего начинается его утро
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, с чего обычно начинается его утро.
Обновлено в 03:04
Политика
Росгвардия попросила здания и земли
Проект предполагает, что региональные и муниципальные власти будут передавать Росгвардии дома и участки.
Обновлено вчера в 09:06
Политика
Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии горнякам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 03:54
Политика
США объявили о новых санкциях против России
Госдепартамент США распространил официальное уведомление о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей".
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
Отставки руководства электрокомпании потребовали в Греции
Отставки членов совета директоров электрокомпании HEDNO (DEDDIE) потребовало министерство окружающей среды и энергетики Греции после крушения вертолёта возле острова Порос, при котором погибли двое граждан России.
Обновлено в 02:34
Технологии
В Дании пересмотрят 10 тысяч приговоров из-за ошибок в данных о местоположении телефонов
В Дании перепроверят более десяти тысячи судебных решений из-за ошибок в обработке данных, полученных от сотовых операторов при поиске преступников.
Обновлено вчера в 21:46
Авто
Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России
Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено вчера в 06:28
Политика
В команде Зеленского назвали последствия особого статуса Донбасса
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев назвал последствия предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 00:40
Футбол
Клопп: у Обамеянга нет недостатков, кроме его модного стиля
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 3-го тура АПЛ с «Арсеналом» поделился мнением о форварде лондонской команды Пьере-Эмерике Обамеянге.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Жителя Нью-Йорка насмерть раздавило лифтом
В Нью-Йорке мужчина погиб в результате несчастного случая, когда его придавило лифтом, сообщает ABC News.
Обновлено вчера в 11:58