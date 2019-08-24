Защитник "Милана" Диего Лаксальт может продолжить карьеру в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sports.ru. Об этом проинформировал журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира.

Игрок «Милана» может продолжить карьеру в клубе РПЛ

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