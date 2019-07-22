Футбол
Игрок «Милана» может перейти в «Зенит»Sport.ru 03:00
По данным издания, агенты 26-летнего защитника "Милана" Диего Лашальта предложили своего клиента питерскому "Зениту", который интересовался футболистом ещё в прошлом сезоне. Сообщается, что на Лашальта также претендует ряд итальянских команд.
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