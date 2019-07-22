По данным издания, агенты 26-летнего защитника "Милана" Диего Лашальта предложили своего клиента питерскому "Зениту", который интересовался футболистом ещё в прошлом сезоне. Сообщается, что на Лашальта также претендует ряд итальянских команд.

Игрок «Милана» может перейти в «Зенит»

Политика В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

Политика Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.

Армия и оружие Южная Корея пригрозила России жесткими мерами Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.

Технологии Служащим банков могут запретить пользоваться смартфонами Сотрудникам банков могут запретить пользоваться телефонами с камерой на рабочем месте, сообщают "Известия".

Здоровье В Рязанском кардиодиспансере стали чаще стентировать сонные артерии В Рязанском областном кардиодиспансере стали чаще стентировать сонные артерии. Об этом информирует сайт регионального минздрава.

Космос Орбиту обсерватории «Спектр-РГ» скорректируют еще три раза Орбита космической обсерватории "Спектр-РГ", запущенной 13 июля, будет скорректирована до ее выхода на рабочую орбиту еще три раза - примерно на 11-е, 21-е и 41-е сутки полета.

Происшествия Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.

Происшествия Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.

Спорт Ефимова завоевала серебро ЧМ на дистанции 100 метров брассом Россиянка Юлия Ефимова завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира в Кванджу.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Политика Путин поручил проработать развитие профилактики инфекционных болезней Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года.

Экономика Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок Поставки яблок и груш из Белоруссии в Россию были запрещены с 12 апреля, так как Россельхознадзор счел, что под видом белорусских фруктов в Россию может ввозиться продукция из санкционных стран.

Экономика Госдума повышает НДС на пальмовое масло до 20% Во втором чтении законопроекта была принята поправка, согласно которой с 10% до 20% повышается НДС для пальмового масла.

Политика Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.

Происшествия Четырехлетняя девочка умерла в Дагестане от побоев мачехи "В порядке статьи 91 УПК РФ, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей девочки", - отмечают в МВД по Дагестану.

Здоровье От укусов клещей в Архангельской области пострадали 6649 человек В медицинские организации Архангельской области по состоянию на 18 июля по поводу присасывания клеща обратились 6649 человек.

Технологии В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.

Футбол «Севилья» подписала сербского полузащитника Гуделя «Севилья» на официальном сайте объявила о переходе в команду полузащитника Неманьи Гуделя.

Общество В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.

Политика В Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных россиян Правительство внесло в Государственную думу законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России.