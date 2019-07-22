Футбол
Игрок «Милана» может перейти в «Зенит»Sport.ru 03:00
По данным издания, агенты 26-летнего защитника "Милана" Диего Лашальта предложили своего клиента питерскому "Зениту", который интересовался футболистом ещё в прошлом сезоне. Сообщается, что на Лашальта также претендует ряд итальянских команд.
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Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Южная Корея пригрозила России жесткими мерами
Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.
Обновлено в 09:37
Технологии
Служащим банков могут запретить пользоваться смартфонами
Сотрудникам банков могут запретить пользоваться телефонами с камерой на рабочем месте, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 23:08
Здоровье
В Рязанском кардиодиспансере стали чаще стентировать сонные артерии
В Рязанском областном кардиодиспансере стали чаще стентировать сонные артерии. Об этом информирует сайт регионального минздрава.
Обновлено в 02:53
Космос
Орбиту обсерватории «Спектр-РГ» скорректируют еще три раза
Орбита космической обсерватории "Спектр-РГ", запущенной 13 июля, будет скорректирована до ее выхода на рабочую орбиту еще три раза - примерно на 11-е, 21-е и 41-е сутки полета.
Обновлено в 09:00
Футбол
Мирзов и Селихов тренировались в общей группе «Спартака»
Обновлено в 08:35
Происшествия
Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки
Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
Обновлено в 07:11
Спорт
Ефимова завоевала серебро ЧМ на дистанции 100 метров брассом
Россиянка Юлия Ефимова завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира в Кванджу.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии
Обновлено в 09:42
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Политика
Путин поручил проработать развитие профилактики инфекционных болезней
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года.
Обновлено в 09:39
Экономика
Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок
Поставки яблок и груш из Белоруссии в Россию были запрещены с 12 апреля, так как Россельхознадзор счел, что под видом белорусских фруктов в Россию может ввозиться продукция из санкционных стран.
Обновлено в 08:58
Музыка
Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Обновлено в 08:18
Экономика
Госдума повышает НДС на пальмовое масло до 20%
Во втором чтении законопроекта была принята поправка, согласно которой с 10% до 20% повышается НДС для пальмового масла.
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Политика
Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено в 09:16
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла в Дагестане от побоев мачехи
"В порядке статьи 91 УПК РФ, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей девочки", - отмечают в МВД по Дагестану.
Обновлено вчера в 17:37
Здоровье
От укусов клещей в Архангельской области пострадали 6649 человек
В медицинские организации Архангельской области по состоянию на 18 июля по поводу присасывания клеща обратились 6649 человек.
Обновлено в 08:02
Технологии
В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN
Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.
Обновлено в 01:48
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли убитой активистку Елену Григорьеву
Обновлено вчера в 17:12
Футбол
«Севилья» подписала сербского полузащитника Гуделя
«Севилья» на официальном сайте объявила о переходе в команду полузащитника Неманьи Гуделя.
Обновлено в 07:24
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Политика
В Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных россиян
Правительство внесло в Государственную думу законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России.
Обновлено в 07:27
Технологии
Facebook свел детей с незнакомцами
Групповые чаты с незнакомцами стали доступны для маленьких пользователей Facebook Messenger Kids.
Обновлено в 05:05