По данным издания, агенты 26-летнего защитника "Милана" Диего Лашальта предложили своего клиента питерскому "Зениту", который интересовался футболистом ещё в прошлом сезоне. Сообщается, что на Лашальта также претендует ряд итальянских команд.

Игрок «Милана» может перейти в «Зенит»

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